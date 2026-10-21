호주산 소고기 관세 4배 뛰었다…연말 고깃값 얼마나 오를까?

호주산 소고기의 한국행 수출량이 8월 전년 동월보다 20% 줄었다. 관세가 5.3%에서 24%로 오른 직후 나타난 변화다. 수입업체들이 관세 인상에 앞서 냉동육을 대량 확보한 영향으로 풀이된다.

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관세 인상이 고깃집의 소고기 매입가격에 반영되는 시점은 재고 상황에 따라 달라진다. 낮은 관세로 들여온 소고기가 얼마나 남아 있고, 높은 관세가 적용된 물량이 언제 유통되는지가 관건이다.

21일 호주축산공사(MLA) 자료에 따르면 8월 호주산 소고기의 한국행 수출량은 1만7122t으로 전년 동월 대비 20% 감소했다. 같은 기간 호주 전체 소고기 수출량은 12만2520t으로 9% 줄었다. 중국행은 9761t으로 56% 감소했다.

한국행 수출은 앞서 6~7월 크게 늘었다. 호주 정부 통계에 따르면 6월 한국행 수출량은 3만2599t으로 월간 최대를 기록했고, 7월에도 2만9068t에 달했다. 8월 물량은 1만7685t으로 7월보다 약 39% 감소했다.

수출 흐름이 달라진 배경에는 관세 인상이 있다. 관세청에 따르면 한·호주 자유무역협정(FTA)에 따라 낮은 관세가 적용되는 올해 호주산 소고기 기준물량 19만6050t이 지난 7월 21일 모두 소진됐다.

이에 따라 기준물량을 초과한 호주산 소고기에는 기존 5.3%보다 18.7%포인트 높은 24%의 특별긴급관세가 적용된다.

이번 조치는 한·호주 FTA에 따른 농산물 특별긴급관세다. 정해진 기준물량을 초과하면 높은 관세가 적용되며, 추가 수입은 계속할 수 있다.

기준물량 소진 시점도 빨라졌다. 지난해에는 9월 12일이었지만 올해는 53일 앞당겨졌다. 수입업체들은 관세 인상 시점을 예상하고 물량 확보를 서둘렀다.

미국육류수출협회(USMEF)는 지난 7월 초 올해 한국이 수입한 호주산 소고기의 약 90%가 냉동육이라고 밝혔다. 수입업체들이 높은 관세를 피하기 위해 냉동육을 비축한 결과라는 설명이다. MLA 역시 관세 인상에 앞서 수출 선적이 집중됐을 가능성을 제시했다.

문제는 재고 소진 시점이다.

기존에 낮은 관세로 통관한 소고기가 남아 있다면 유통업체는 당분간 이를 공급할 수 있다. 반면 높은 관세가 적용된 물량의 비중이 커질수록 매입원가 상승 압력이 커진다.

관세 적용 여부는 수입 시점과 계약 조건에 따라 달라진다. 관세청에 따르면 특별긴급관세 발동 전에 계약을 체결하고 운송 중이던 물품 등은 일정 요건을 충족하면 기존의 낮은 관세를 적용받을 수 있다.

업체별 부담은 확보한 재고량에 따라 달라질 수 있다. 재고가 부족한 중소 유통·외식업체는 대형 유통업체보다 관세 인상에 따른 원가 부담을 먼저 떠안을 가능성이 있다.

한국행 수출은 9월에도 이어졌다. 호주 정부 통계에 따르면 9월 한국행 수출량은 1만7927t으로 8월과 비슷한 수준이었다.

관세는 18.7%포인트 올랐지만, 식당의 소고기 매입가격이 얼마나 오를지는 기존 재고량과 환율, 유통비용 등에 따라 달라진다.

소고기 납품가는 관세뿐 아니라 환율, 운송비, 보관비, 유통 단계의 마진과 계약 조건에 따라 달라진다. 기존 재고의 원가와 새로 수입한 물량의 원가도 차이가 날 수 있다.

식당이 원가 상승분을 얼마나 판매가격에 반영할지도 변수다. 메뉴 가격을 올리거나 제공량을 조정할 수 있고, 기존 가격을 유지하면서 이익을 줄이는 선택도 가능하다.

내년 1월 1일에는 한·호주 FTA에 따른 연간 기준물량이 새로 시작된다. MLA는 이를 앞두고 연말 수출 물량이 다시 늘어날 가능성을 제시했다.

연말까지 고깃집의 원가 부담은 낮은 관세로 들여온 냉동육의 재고 소진 시점과 신규 수입물량의 공급가격에 따라 달라질 전망이다.

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