美 상장사 9곳, 토큰화 주식 거래 반대…투자자 보호 우려

미국 증시에서 블록체인 기반 주식 토큰 거래가 추진되는 가운데 주요 상장사들이 반발하고 나섰다. 기존 증권시장과 같은 규제가 적용되지 않아 투자자 보호가 미흡할 수 있다는 우려가 나온다.

게티이미지뱅크

20일(현지시간) 가상자산 전문매체 디크립트에 따르면 버라이즌과 브로드컴, 유나이티드헬스그룹 등 미국 상장사 9곳은 가상자산 거래소 OKX와 뉴욕증권거래소(NYSE) 운영사 인터컨티넨털익스체인지(ICE)가 추진하는 토큰화 주식 거래 플랫폼 ‘OKXICE TSV’에 자사 주식을 포함하는 데 반대 의사를 밝혔다. 세레브라스시스템즈와 로켓랩, 코어위브 등도 반대 기업에 포함됐다. 구체적인 반대 사유와 거래 대상 제외 여부는 공개되지 않았다.

OKXICE TSV는 미국 증권거래위원회(SEC)의 혁신 면제 제도를 활용해 증권거래소 등록 없이 주식 토큰 거래를 지원하는 플랫폼이다. OKX의 엑스레이어(XLayer) 블록체인과 유니스왑 유동성 풀을 활용해 24시간 거래를 지원하고, 결제에는 USDC와 USDT 등 달러 기반 스테이블코인을 사용할 계획이다.

토큰은 상장사가 직접 발행하는 대신 제3자 업체가 증권사를 통해 실제 주식을 1대1로 보유하고 이를 담보로 발행하는 구조다. 배당과 의결권도 기존 주주와 동일하게 제공하도록 설계됐다.

다만 기존 증권시장과 동일한 규제가 적용되지는 않는다. 플랫폼은 SEC 등록 거래소가 아니며, 최선의 가격을 제공하도록 하는 규정인 시장거래제도(Regulation NMS)의 적용도 받지 않는다. 모든 투자자에게 동등한 접근 기회를 보장할 의무도 없다.

국제통화기금(IMF)은 최근 토큰화 주식에 대한 실제 투자 수요를 인정하면서도 시장 변동성이 크고 유동성이 부족하다고 지적했다.

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