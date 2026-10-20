‘대중음악평론 거목’ 강헌 한국문화예술교육진흥원 이사장 별세

경기도, 강헌 경기문화재단 대표이사 임명 (수원=연합뉴스) 경기도는 공석 중인 경기문화재단 대표이사에 강헌(56) 전 한국대중음악연구소장을 28일 임명했다. 2018.12.28 [경기도 제공] gaonnuri@yna.co.kr/2018-12-28 14:41:18/ <저작권자 ⓒ 1980-2018 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지.>

영화와 대중음악, 공연예술을 넘나들며 한국 문화예술계에 족적을 남긴 강헌 한국문화예술교육진흥원 이사장이 20일 별세했다. 향년 64세.

문화계에 따르면 지병이 있던 것으로 알려진 강 이사장은 이날 오후 세상을 떠났다.

1962년 부산에서 태어난 고인은 소설가를 꿈꾸며 서울대 국어국문학과에 진학했으나 이후 서울대 음악대학원에서 음악 이론을 전공했다. 졸업 후 독립영화집단 장산곶매에서 활동하며 ‘오! 꿈의 나라’, ‘파업전야’, ‘닫힌 교문을 열며’ 등의 제작에 참여했다. 상업영화 ‘아담이 눈을 뜰 때’와 ‘정글스토리’의 시나리오, TV 드라마 ‘제3극장’의 극본도 썼다.

후배 부탁으로 가수 김현식에 관한 평론을 쓴 것을 계기로 대중음악평론가의 길에 들어섰다. 1990년대 초반부터 활동한 그는 임진모 대중음악평론가와 함께 여러 매체에 글을 기고했다. 당시 ‘가요는 강헌, 팝은 임진모’라는 말이 나올 정도였다.

임진모는 “강헌은 수려한 글로 해당 분야에서 센세이션을 일으켰다”며 “나와는 1990년대 콤비로 오랫동안 활동했다”고 회고했다.

고인은 동료들과 문화계간지 ‘예감’, ‘상상’, ‘리뷰’ 등을 만들었으며, 홍익대·성공회대·단국대·성균관대 등에서 약 20년간 대중음악사를 가르쳤다. ‘자유’, ‘포크 30주년 기념 페스티벌’ 등의 콘서트를 기획하고 ‘끝나지 않는 노래’, ‘천변살롱’, ‘천변 카바레’, ‘공주는 잠 못 이루고’ 등의 음악극도 제작했다.

42세 때 대동맥이 찢어져 23일간 혼수상태에 빠졌다가 깨어난 뒤 명리학을 공부했으며, 2015년 ‘명리 : 운명을 읽다’를 출간했다.

경기문화재단 대표이사와 한국광역문화재단연합회 제5대 회장을 지냈으며 지난해 12월 한국문화예술교육진흥원 이사장에 임명됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지