AI 챗봇에 “어린이집 총기 난사” 예고… 호주 20대, 인터폴 포착에 덜미

호주 시드니의 20대 남성이 인공지능(AI) 챗봇과 대화하며 어린이집 총기 난사를 예고했다가 체포됐다.

시드니모닝헤럴드 등에 따르면 뉴사우스웨일스(NSW)주 서덜랜드 지방법원은 19일(현지시간) 데이비드 란 새크리(29)를 정신감정 결과가 나올 때까지 구금하라고 결정했다.

새크리는 미국 앤트로픽의 챗봇 ‘클로드’에 시드니 남부 허스트빌 자택 인근 어린이집에서 아이들을 쏘겠다고 말한 혐의를 받는다. 그는 인터폴이 이 대화를 포착해 통보하면서 18일 경찰에 붙잡혔고, 통신망을 이용한 협박 혐의로 기소됐다. 앤트로픽이 신고를 했는지 여부는 알려지지 않았다.

경찰 사실관계서에 따르면 새크리는 “지금 당장 동네 웨스트필드(쇼핑몰)에 가서 어린이집에 총을 난사하겠다”는 취지로 말했다. 음성 대화 모드를 사용하며 지난해 12월 15명이 숨진 본다이 해변 하누카 행사 총격 테러의 피고인 나비드 아크람도 언급했다. 새크리의 변호인 다닐로 라이코비치는 새크리가 클로드로 귀 염증을 치료해 보려다 스트레스에 분노를 쏟아낸 것이라며 “그가 한 말에는 아무런 무게가 실려 있지 않았다”고 주장했다. 국제관계학을 공부하는 새크리는 범죄 전력이 없으며 호주에서 17년 넘게 살았다.

앤트로픽은 클로드가 폭력 계획·선동 요청을 거부하도록 훈련됐고, 생명이 위협받는 긴급 상황에서는 이용자 데이터를 수사기관과 공유할 수 있다는 방침을 두고 있다.

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