경북 울릉에서 불볼락 국내 최초 대량 종자생산… 시범양식 성공

경북 울릉도에서 ‘열기’로 더 잘 알려진 불볼락을 국내에서 처음으로 대량 종자생산에 성공했다.

이로써, 최근 오징어 어획 부진에 관광객 감소까지 겹쳐 어려움이 큰 울릉도에 이번 시범양식을 계기로 불볼락을 울릉도를 대표하는 양식 브랜드로 키우고, 미식 관광과 연계한 고부가가치 수산업으로 전망을 밝게하고 있다.

(왼쪽부터) 남한권 울릉군수와 최진석 경북수산자원연구소가 불볼락 시범양식 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공

경북도수산자원연구원은 19일 울릉군과 시범양식 협약을 맺고 현지 양식 가능성 검증에 나섰다.

불볼락은 동해와 남해의 수심 30~150m 암초나 인공어초 주변에 무리를 지어 사는 어종으로, 육질이 단단하고 기름기가 알맞아 횟감으로 가치가 높지만, 깊은 곳에서 끌어올리는 과정에서 급격한 수압 변화로 부레가 부풀어 오르는 감압 충격을 받는다.

이에 산 채로 유통하기 어려워 시중에서는 대부분 구이·매운탕·건어물로 소비된다.

종자생산은 어미 확보부터 시작했다.

연구원은 올해 2월 인근 연안과 4월 먼바다 깊은 어장에서 선상 낚시로 몸집이 큰 성어 위주로 모두 100여 마리를 확보했다.

대량 종자생산에 성공한 어린 불볼락 모습.

감압 충격을 줄이기 위해 낚싯줄을 천천히 감아올렸고, 부레가 부푼 개체는 바늘로 공기를 빼낸 뒤 어창에 담아 산 채로 옮겼다.

연구원은 옮겨 온 어미를 육상 수조에서 관리하며 새끼를 밴 개체를 따로 골라 4월 출산을 유도한 후 5개월 동안 어린 불볼락에 맞는 사육 환경과 먹이 조건을 찾아가며 길러 현재 전장 9cm 안팎의 어린 개체 7만 마리를 확보했다.

불볼락은 울릉도에서 예부터 ‘메바리’로 불리며 오징어와 함께 주민이 즐겨 찾는 수산물로 꼽혀 왔다.

최근 오징어 어획량이 크게 줄자 연구원과 울릉군은 횟감용 양식 불볼락 활어를 안정적으로 생산·공급하기 위해 지난 19일 ‘불볼락 시범양식 업무협약(MOU)’을 체결했다.

협약에 따라 연구원은 대량 종자생산 기술 개발과 양식용 종자 보급을 맡고, 울릉군은 울릉도 내 배양장과 해상가두리 시설을 활용한 양식 실증을 추진해 성장 자료 수집·질병 조사·경제성 분석은 두 기관이 공동으로 수행한다.

연구원은 20일 올해 생산한 어린 불볼락 7만 마리 가운데 5만 마리를 울릉군이 운영하는 배양장과 해상가두리에 입식했으며, 울릉군은 내년까지 양성 시험을 이어가며 현지 양식 가능성을 검증할 계획이다.

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