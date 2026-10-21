포항 에코빌리지 후보지 환경 평가 공개… "주민 의견 수렴"

경북 포항시가 신규 생활 폐기물 처리 시설인 '포항 에코빌리지' 조성에 따른 전략 환경·기후 변화 영향 평가 초안을 공개하고, 주민 의견 수렴에 나선다고 20일 밝혔다.

시는 20일부터 11월18일까지 평가서 초안을 공람하고, 같은 달 6일 포항·경주에서 주민 설명회를 개최한다.

포항 에코빌리지 조감도. 포항시 제공

이번 절차는 관련 법령에 따라 입지 후보지별 환경·기후 영향을 사전에 검토하고, 인근 주민과 이해관계인의 다양한 의견을 듣는다.

평가서 초안은 시 자원순환과와 대송면·신광면·오천읍·기계면, 경주시 환경정책과와 강동면·천북면·안강읍에서 확인할 수 있다.

시 홈페이지와 환경 영향 평가 정보 지원 시스템을 통한 온라인 열람도 가능하다.

주민 설명회는 11월6일 오전 10시 시 농업인교육복지관, 오후 3시 경주시 강동농협 본점에서 각각 열린다. 시는 사업 추진 개요와 입지 후보지별 환경적 영향 등을 설명하고 주민 의견을 듣는다.

전략 환경·기후 변화 영향 평가 초안에 의견이 있는 주민은 11월22일까지 공람 장소에 비치된 서식이나 환경 영향 평가 정보 지원시스템(EIASS)을 통해 의견을 제출할 수 있다.

시는 올해 2월 입지 선정위원회를 구성해 대송면과 신광면 후보지를 평가하고 있다. 입지 타당성 조사 용역과 전략 환경·기후 변화 영향 평가가 마무리되는 12월 용역 결과를 종합적으로 검토해 최종 후보지를 결정할 계획이다.

이지형 시 자원순환과장은 "포항 에코빌리지는 당초 처리 시설의 사용 종료와 노후화에 대비해 안정적인 생활 폐기물 처리를 위해 첨단 친환경 기술을 도입해 지역 사회와 상생하는 안전한 시설로, 주민들이 많은 관심을 갖고 적극적으로 의견을 제시해 줄 것"을 당부했다.

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