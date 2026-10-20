“김정은, 뇌출혈로 中병원 이송·사망설” 확산에… 북한 사진 공개

김정은 국무위원장이 사망했다는 주장이 해외 온라인에서 확산되자 북한 당국이 김 위원장이 가족과 전시장을 둘러보는 사진을 게시하면서 황급히 진화에 나섰다.

20일 영국 더선과 미국의 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 최근 사회관계망서비스(SNS)에 김 위원장이 뇌출혈로 중국 베이징의 병원으로 긴급 이송됐다는 확인되지 않은 내용이 퍼졌다. 해당 게시글은 미국에서 활동 중인 중국의 반체제 인사 ‘셰완쥔’이 올린 것으로 알려졌다.

20일 조선중앙TV는 20일 김정은(오른쪽) 국무위원장이 딸 김주애 등과 함께 전날 ‘전국피복, 신발전시회-2026’을 둘러봤다며 사진을 공개했다. 연합뉴스

셰완쥔은 “김 위원장이 갑작스러운 뇌출혈로 의식을 잃고 쓰러졌으며 북한의 열악한 의료 여건으로 중국 베이징에 위치한 병원으로 긴급 이송됐으나 사망했다는 소문이 돈다”고 주장했다. 이외에도 그는 “김 위원장의 유해가 북한으로 이송됐고 비밀리에 장례식을 치르지 않고 있다”, “시진핑 중국 국가주석도 마찬가지로 뇌졸중으로 인도에서 쓰러져 베이징에서 긴급 수술을 받았다”고 언급했다. 다만 해당 주장을 뒷받침할만한 근거는 제시하지 않았다.

사망설이 퍼지자 조선중앙통신과 조선중앙TV 등 북한 매체들은 김 위원장이 전날 평양에서 열린 ‘전국 피복, 신발전시회-2026’를 둘러봤다고 즉각 보도했다. 매체들은 김 위원장이 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 전시장을 둘러보며 여성 외투와 아동 신발 등을 살펴보는 사진도 함께 공개했다. 한국의 외교·안보 부처 당국자들도 김정은 사망설에 대해 “금시초문”, “황당하다”는 반응을 보였다.

북한 매체 보도에도 셰완쥔은 “김 위원장의 사망 이후 여동생 김여정 노동당 부부장이 권력을 장악했으며 중국군 9000명이 북한의 권력 승계 과정에 개입하기 위해 평양으로 파견됐다”는 주장을 거듭 이어갔다.

그동안 김위원장의 신변 이상설은 꾸준히 제기돼왔다. 2014년 40일간 공개 행보를 보이지 않자 뇌사설, 망명설, 쿠데타설이 돌았다. 2020년에도 약 20일간 모습을 드러내지 않자 지성호 당시 미래한국당 국회의원 당선인은 ‘김 위원장의 사망을 99% 확신한다’고 주장하기도 했다.

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