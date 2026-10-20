한국마사회 제주마축제 24~25일 개최…모래 경주로 달리고 가을밤 콘서트까지

한국마사회(KRA·회장 우희종)가 제주 고유의 말 문화를 체험하고 다양한 레저 콘텐츠를 즐길 수 있는 축제를 연다. 야간 마라톤과 경마대회, 가수 공연 등을 통해 도민과 관광객에게 다채로운 볼거리를 선보인다.

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제주지역본부와 제주특별자치도가 공동 주최하는 ‘제21회 제주마축제’는 24일부터 25일까지 이틀간 렛츠런파크 제주 일원에서 열린다. 한국마사회 제공

한국마사회 제주지역본부와 제주특별자치도가 공동 주최하는 ‘제21회 제주마축제’는 24일부터 25일까지 이틀간 렛츠런파크 제주 일원에서 열린다. 올해 축제는 전통 말 문화와 관광·레저를 결합하고, 방문객이 제주의 전통 목동인 ‘테우리’가 돼 축제장을 경험하는 참여형 콘텐츠와 4개 테마 공간을 마련했다.

첫날인 24일 오후 6시에는 실제 경주로에서 야간 마라톤 ‘레클리스 히어로 런’이 진행된다. 어린이 동반 가족을 위한 400m 패밀리런과 3.2㎞ 경쟁런을 비롯해 다양한 이벤트런이 열린다. 참가비는 1인당 1만원이며, 완주자에게는 5만원 상당의 기념품과 부문별 시상 혜택을 제공한다. 참가 신청은 러닝 플랫폼 러너블 웹사이트와 모바일 앱에서 선착순으로 받는다.

경마 행사도 마련된다. 24일에는 한국전쟁의 호국영웅마 레클리스를 기리는 특별경주와 ‘제주특별자치도지사배 대상경주’가 열린다. 관람객을 위한 우승마 맞히기 응원전과 경품 행사, 신규 고객 사은 행사도 진행된다.

25일 오후 6시에는 야외 특설무대에서 ‘레클리스 콘서트’가 열린다. 가수 김태우와 경서, 가비엔제이, 김연대 등이 출연한다. 관람 신청은 제주마축제 공식 웹사이트에서 가능하며, 공연 당일 현장 접수도 진행한다.

한국마사회 관계자는 “도민과 관광객이 제주의 고유한 말 문화를 오감으로 체험할 수 있도록 야간 마라톤과 콘서트 등 다양한 콘텐츠를 준비했다”며 “온 가족이 렛츠런파크 제주에서 즐거운 추억을 만들길 바란다”고 말했다.

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