‘서고동저’ 절대 못 깰걸!… 닉스 우승, 얕보지 마라!

미국프로농구(NBA)에서 21세기 전체를 관통하는 키워드 중 하나는 ‘서고동저’다. 서부 콘퍼런스에 강팀들이 몰려 있어 경쟁이 치열한 반면 동부는 경쟁력이 다소 약해 패권을 차지하기가 한결 수월하다는 의미다. 다만 지난 시즌 파이널(챔피언결정전)에서도 디펜딩 챔피언 오클라호마시티 선더를 꺾고 서부 콘퍼런스를 제패한 샌안토니오 스퍼스의 우세가 예상됐지만, 우승 트로피는 동부의 뉴욕 닉스가 차지했다. 세계 최대 도시를 연고로 하지만, 항상 우승권과는 거리가 멀었던 닉스는 1973년 이후 53년 만에 우승을 차지하며 오랜 설움을 깼다.



슈퍼스타들의 이적이 많았고, 2010년대 NBA를 이끌었으나 이제 황혼기에 접어든 레전드들과 이들로부터 아이콘 자리를 뺏으려는 차세대 스타들의 정면대결 등 볼거리가 한층 풍성해진 NBA 2026~2027시즌이 21일 보스턴 셀틱스와 디트로이트 피스톤스의 개막전을 시작으로 8개월간의 대장정을 시작한다.

셰이 길저스 알렉산더(왼쪽), 빅터 웸반야마, 야니스 아테토쿤보, 르브론 제임스.

지난 시즌 닉스가 우승을 차지했지만 2026~2027시즌도 서고동저 양상은 지속될 것으로 보인다. 최근 NBA 구단 단장들의 설문조사에 우승 후보 1, 2순위에서도 서부 콘퍼런스 소속인 샌안토니오와 오클라호마가 꼽혔다. 샌안토니오가 절반에 해당하는 50%의 표를 받았고, 오클라호마가 43%로 뒤를 이었다.



샌안토니오는 최우수선수(MVP) 예상에서 77%라는 압도적 지지를 받은 ‘외계인’ 빅터 웸반야마(프랑스)를 주축으로 디애런 팍스-스테판 캐슬-딜런 하퍼 등 백코트 3인방의 화력도 뛰어나다. 224㎝의 큰 신장을 앞세운 타의 추종을 불허하는 블록슛 능력에 빠른 스피드와 3점슛 능력까지 현대 농구가 빅맨에게 요구하는 모든 능력을 두루 갖춘 웸반야마는 NBA 입성 4년 차에 첫 MVP와 파이널 우승까지 ‘두 마리 토끼’에 도전한다.



지난 시즌 샌안토니오에 막혀 파이널 2연패에 실패한 오클라호마시티는 넘버1 가드 셰이 길저스 알렉산더를 비롯해 제일런 윌리엄스-쳇 홈그렌으로 이어지는 ‘빅3’가 여전히 굳건하다. 핵심 식스맨 역할을 했던 아이재아 조, 애런 위긴스 등이 트레이드로 떠났지만, 여전히 두터운 선수층을 앞세워 샌안토니오에 뺏긴 서부 패권을 다시 찾아오겠다는 각오다.



두 팀을 제외해도 니콜라 요키치를 앞세운 덴버 너기츠와 라멜로 볼-앤서니 에드워즈로 이어지는 최강 백코트를 구성한 미네소타 팀버울브스, ‘르브론 제임스 시대’를 끝내고 ‘루카 돈치치 시대’를 맞이하는 로스앤젤레스(LA) 레이커스 등이 다크호스로 거론된다.



르브론과 더불어 2010년대부터 NBA 아이콘으로 군림한 스테픈 커리의 골든스테이트 워리어스는 우승권과는 거리가 다소 멀다는 평가다. 역대 최고의 3점슈터인 커리의 생산력은 여전하지만, 커리를 제외하면 리그 정상급 선수가 거의 없다. 그나마 올스타급 선수인 지미 버틀러가 있지만, 지난 1월 당한 십자인대 파열 부상으로 인해 내년 1~2월 복귀가 최선이다. 커리의 전성기가 끝나기 전에 파이널 우승을 한 번 더 일궈내고 싶은 골든스테이트이지만 현실적인 목표는 플레이오프 진출이다.



동부 콘퍼런스에서는 단장들로부터 ‘가장 훌륭한 오프시즌을 보낸 팀’ 투표에서 73%를 득표한 필라델피아 세븐티식서스가 단연 돋보인다. NBA 최고의 슈퍼스타이자 최고령 선수인 ‘킹’ 르브론은 지난여름 8년간 뛴 서부의 레이커스를 떠나 필라델피아 유니폼을 입었다. 지난 시즌 레이커스에서 5262만달러(약 699억원)의 연봉을 받았던 르브론의 올해 연봉은 387만달러(약 51억원)에 불과하다. 선수 생활 황혼기에 접어든 르브론은 개인 통산 다섯 번째 파이널 우승을 위해 연봉의 대폭 삭감을 감수하고 팀을 옮겼다. 필라델피아는 2024 파이널 MVP 출신인 제일런 브라운까지 보스턴으로부터 영입해 타이리스 맥시-브라운-르브론-조엘 엠비드로 이어지는 최강 라인업을 구성했다. 지난 시즌 38경기만 뛴 엠비드의 건강이 올해도 그리 좋아 보이진 않지만, 평균 25득점이 가능한 맥시와 브라운, 르브론의 조합만으로도 동부 패권은 충분하다는 평가 나온다.



‘그리스 괴인’ 야니스 아테토쿤보를 밀워키로부터 영입한 마이애미 히트가 필라델피아의 독주를 막아낼 대항마 1순위로 꼽힌다. 아테토쿤보와 뱀 아데바요의 프론트 코트 생산력은 리그 최강이다. 여기에 ‘디펜딩 챔피언’ 닉스는 제일런 브런슨-칼 앤서니 타운스의 ‘원투펀치’를 비롯해 우승 전력이 거의 그대로 유지해 호시탐탐 2연패를 노린다. 오랜 시간 리빌딩 끝에 지난 시즌 정규리그 동부 콘퍼런스 1위를 차지한 디트로이트도 다크호스로 꼽힌다. 비록 플레이오프에서는 2라운드에서 탈락했지만, 리그 최고 포인트 가드로 성장한 케이드 커닝햄을 앞세운 조직력은 수준급이다.

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