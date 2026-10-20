軍 “응징” 외교·통일 “소통”… 대북 투트랙 관리

북한군의 군사분계선(MDL) 침범에 대응한 우리 군의 경고사격을 비난하며 무력 증강, 대남 확성기 방송 재개 등을 거론한 북한의 담화에 대해 국방부와 군이 “단호한 응징”을 강조했다. 통일부, 외교부는 긴장 완화와 외교적 해법의 필요성을 부각하며 신중한 태도를 취했다. 강온전략을 동시에 구사해 상황을 관리하겠다는 의도로 풀이된다.



20일 국방부는 전날 김여정 노동당 총무부장 담화와 관련한 입장문에서 “정전협정에 따른 우리 군의 정당한 작전 수행을 비난하고 군사적 위협으로 긴장을 고조시킨 데 대해 엄중한 우려를 표명한다”며 “우리의 정당한 조치를 빌미로 추가 도발을 감행할 경우 단호히 응징할 것”이라고 밝혔다. 이어 MDL 일대에서 실시하는 우리 군의 경고 방송·사격이 북한군의 군사분계선 침범에 대한 “정당한 방어 조치”임을 분명히 했다.

20일 경기도 파주시 자유로에서 바라본 북한 지역에 확성기가 보이고 있다. 뉴스1

진영승 합동참모본부 의장은 이날 중부전선을 담당하는 전방 5군단 사령부를 방문해 북한의 대응을 강하게 비판했다. 진 의장은 “적이 우리 군의 정당한 조치를 빌미로 추가 도발을 감행한다면 단호하게 대응하라”고 지시했다. 해군 당국도 북한의 도발 가능성에 대비한 태세 강화를 예고했다. 이날 충남 계룡대에서 열린 국회 국방위원회 해군·해병대 국정감사에서 김경률 해군참모총장은 “북한이 서해 북방한계선(NLL)을 침범하면 절차에 따라 즉각적이고 강력하게 격퇴할 것”이라고 말했다.



통일부는 문제 해결을 위한 대화에 방점을 둔 입장을 밝혔다. 통일부는 이날 낸 입장문에서 정전협정을 위반하는 행위의 즉각 중단을 촉구하면서도 “군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통 체계를 하루빨리 마련해야 한다”고 강조했다. 확성기 방송 재개와 같은 조치가 추가적인 군사적 긴장으로 이어지는 것은 피해야 한다는 입장이다. 정동영 통일부 장관은 북한 지뢰 폭발 대응 조처로 대북 확성기 방송을 재개하는 방안을 반대해왔다.



외교부 역시 신중한 태도를 보이고 있다. 지난달 발생한 북한군 지뢰 폭발 사건과 관련해 거론돼 온 유엔 안전보장이사회 서한 발송 등의 조치는 실익과 외교적 파장 등을 고려해 여전히 검토 중인 것으로 전해졌다.



정치권에서도 북한 담화를 비판하는 목소리가 나왔다. 대통령 국방정책특보인 더불어민주당 김병주 의원은 국방위 국정감사에서 “우리 장병들이 MDL 이남에 설치된 지뢰로 중상을 입어 사과를 요구했는데 사과는 못할망정 우리를 위협하고 있다”며 “북한의 적반하장 태도를 규탄한다”고 말했다.

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