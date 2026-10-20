정부, 이번엔 우크라 공관원 일부 철수

정부가 북한군 포로 송환 공개 논란과 관련해 우크라이나에 항의하는 차원에서 주우크라이나 대사를 소환한 데 이어 대사관에 근무 중인 공관원 일부를 추가로 철수시키기로 했다.

박두순 외교부 대변인이 20일 서울 종로구 정부서울청사 외교부에서 열린 정례브리핑에서 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려, 공관원 일부 철수를 결정했다고 밝히고 있다. 연합뉴스

박두순 외교부 대변인은 20일 정례브리핑에서 “정부는 주우크라이나 대사 소환 조치 이후에도 우크라이나 측의 전향적 조치가 없는 상황에서 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려, 공관원 일부 철수를 결정했다”고 밝혔다.



박 대변인은 “철수 시에도 대사대리를 중심으로 양국 간 필요한 외교 소통은 지속할 예정”이라며 “영사 업무 인력은 전원 잔류해 계속해서 재외국민 보호에 만전을 기할 것”이라고 설명했다. 이어 “우리 정부의 입장을 이미 다양한 방식을 통해서 우크라이나 측에 전달했고, 그런 여러 가지 상황 속에서도 전향적 조치가 없다고 판단해서 이런 조치를 마련하게 됐다”고 해 외교적 항의임을 분명히 했다.



외교부는 공관원 철수 외 당장 다른 조치는 검토하고 있지 않은 것으로 전해졌다. 박 대변인은 “조치 자체가 문제가 아니라 저희는 기본적으로 한·우크라이나 양국 간의 원만한 협의를 통해 해결책을 모색하는 게 목적”이라며 “한국 측이 그동안 요청해 온 사안에 대해 우크라이나 측이 전향적인 조치를 취하고, 이후 양국 관계 발전을 위해 논의하는 단계로 나아가길 기대한다”고 밝혔다.



이번 조치로 주우크라이나 공관원의 절반 정도만 현지에 남고 나머지는 귀국할 전망이다. 외교부 당국자는 “현지에 남은 공관원들은 재외국민 보호와 영사 등 핵심 인력”이라며 현지 영사 업무 등을 앞으로도 차질 없이 이어가겠다고 밝혔다.



한국 정부가 강경 조치를 이어가는 가운데 우크라이나는 관계 개선을 위해 윤지완 주우크라이나 한국대사대리가 참석한 비공개회의를 지난 14일 개최한 것으로 파악됐다. 우크라이나 의회 외교정책·의회간협력위원회가 주도한 이 회의에 참석한 국회의원들은 한국과의 관계 복원 의지를 밝힌 것으로 전해졌다.

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