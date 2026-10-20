세계일보

검색

지인 부탁받고 덤프트럭 기사 불법체포 의혹…경찰 간부 대기발령

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
의정부=이하늘 기자 2sky@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록

지인의 요청으로 트럭 기사를 불법 체포한 뒤관련 내용을 허위 보고했다는 의혹이 제기된 경찰 간부가 직위해제 됐다.

 

20일 경기북부경찰청에 따르면 관할 경찰서 형사과장인 A경정을 대기 발령내고 직권남용의혹에 대해 입건 전 조사를 진행하고 있다.

경기북부경찰청 전경. 연합
경기북부경찰청 전경. 연합

A 경정은 지난 8월 21일 지인의 요청을 받고 성토 작업 중이던 덤프트럭 기사 B씨를 현행범 체포하는 과정에서 직권을 남용했다는 의혹을 받는다.

 

A 경정은 체포 당시 B씨의 폐기물 매립 작업을 불법으로 단정해 현행범 체포한것으로 전해졌다. 또 체포 과정에서 B씨가 달아났는데도 석방한 것으로 허위 보고했다는 의혹도 받고 있다.

 

당시 수갑을 찬 B씨는 트럭이 길을 막고 있어 옮겨야 한다고 말했고 경찰이 수갑을 풀어주자 트럭을 몰고 달아난 것으로 확인됐다.

 

이후 B씨 측의 진정서를 접수한 경찰은 A 경정을 직위해제하고 직권남용 의혹에 대해 조사 중이다.

 

경찰 관계자는 “아직 A 경정을 입건한 상태는 아니다”라며 “관련 내용을 면밀히 살펴보고 있다”고 말했다.


의정부=이하늘 기자 2sky@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

엑소 카이 ‘수줍은 미소’
  • 엑소 카이 ‘수줍은 미소’
  • 강석우 딸, 블랙 오프숄더 입고 슬림 몸매 공개
  • 초아, “AI인 줄” 감탄 부른 미모
  • 윤아, 중단발 변신…강렬 카리스마에 섹시미까지 '팔색조 매력'