“구위는 80∼90%까진 올라왔어요” 목 부상 딛고 LG 마무리 복귀한 손주영 “우린 내년에도 잠실에 있다. 잠실구장과의 이별엔 마음이 엄청 아프진 않아”

[잠실=남정훈 기자]“구위는 80~90%까진 올라온 것 같아요”

KIA와 LG의 2026 KBO 포스트시즌 준플레이오프(준PO, 5전3승제) 3차전이 열린 20일 서울 잠실구장. 경기에 앞서 LG의 마무리 손주영은 더그아웃에서 취재진과 만났다. 정규시즌 막판 목 담 증세를 보인 손주영은 목 6,7번 추간판 탈출증이라는 진단을 받고 두산과의 와일드카드 결정전에선 엔트리에서 제외됐다. KIA와의 준PO 엔트리에는 극적으로 포함된 손주영은 지난 18일 2차전 6회에 마운드에 올랐고, 삼진 2개 포함 삼자범퇴로 처리하며 실전에 오를 수 있는 몸 상태임을 증명했다. 포심 구속은 최고 150km까지 찍었다.

목 상태에 대해 묻자 손주영은 “급성 디스크가 왔는데, 그 통증은 이제 다 잡혔다. 목 돌리는 데도 문제 없고 괜찮다”고 웃어보였다. 이어 “구위는 100%는 아니지만, 80~90%까지는 올란 온 것 같다. 2차전에서도 그 정도 스피드가 나올 줄은 몰랐다. 너무 많이 쉬었는데, 신기했다”라고 덧붙였다.

3차전부터 손주영은 원래 보직인 마무리를 맡는다. 다만 손주영은 9회에 오른다는 생각은 하지 않고 있다. “지면 끝이니까 일찍 나와서 긴 이닝을 던져야 할 수도 있을 것 같다. 아웃카운트 6개에서 8개까지도 생각하고 있다”

18일 오후 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프 2차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기, LG 손주영이 6회말 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. 뉴스1

광주 원정에서 2패를 당하고 돌아왔지만, LG 선수단 분위기는 결의에 차있다. 손주영은 “다시 광주로 가보자, 여기서 끝낼 수 없다. 최대한 한 번 해보자, 홈에서 올 시즌을 끝낼 수는 없다. 이런 분위기로 가득 차 있다”라고 전했다.

긴 이닝을 소화하게 된다면, KIA의 슈퍼스타이자 타선의 중심인 김도영과의 승부를 피할 순 없다. 손주영은 “도영이랑 자주 붙었다. 오늘 만나게 된다면 제일 좋았던 공을 계속 던질 것 같다. 도영이한테 포커스를 맞추기보다는 제 컨디션과 제 공에 맞춰야 할 것 같다. 그래도 도영이는 좀 어렵게 승부를 해야 할 것 같다”라면서 “사실 제일 까다로운 건 나성범 선배님이나 카스트로 선수다. 작년엔 왼손 타자에 강했는데, 올해는 좀 약하다. 2주전에 둘과 붙어보니 컨택트나 힘이 좋아서 까다로웠다”라고 말했다.

만약 5차전까지 승부를 끌고가지 못한다면 LG와 손주영은 올해를 끝으로 철거되는 잠실구장과 영원한 이별을 맞이해야 한다. 그러나 T인 손주영은 그 사실에는 큰 감흥이 없다고. “근데 주경기장을 리모델링해서 거기서 뛰니까요. 거기도 잠실이니까 마음이 엄청 아프진 않을 것 같다. 사실 제가 T다. 공감 능력이 좀 떨어진다. 그래서 우리가 어디 이사가는 것도 아니고, 옆에서 하다가 다시 돔구장도 지어지니까 마음 편하게 생각하자, 어차피 우린 계속 잠실에 있을텐데...라는 마음으로 하려고 한다”

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