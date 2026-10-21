음악 즐기면서도 주변소리 듣게… 편안한 착용감·기술 최적화 구현

삼성전자가 지난 1일 공개한 갤럭시 버즈 시리즈 최초의 클립형 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈 온’(사진)의 개발 비화를 공개했다. 클립형 이어폰은 귀를 막지 않고 귀 주변에 걸쳐 착용하는 제품이다. 귀 구멍을 완전히 닫는 인이어(폐쇄형) 이어폰보다 주변 소리가 잘 들리고, 착용감이 편하다. 회사는 음악과 영상을 보면서도, 주변 소리를 듣고 싶어하는 소비자가 늘어남에 따라 갤럭시 버즈 온을 내놓게 됐다고 밝혔다.



삼성전자는 20일 서울 중구 삼성전자 기자실에서 미디어 브리핑을 열고 갤럭시 버즈 온 개발을 시작한 배경과 과정을 공개했다. 남현정 삼성전자 MX사업부 웨어러블 상품기획그룹 프로는 “무선 이어폰 사용자의 행태를 조사한 결과, 이어폰을 착용한 상태에서 주변 사람과 대화가 가능한 제품을 원하는 수요가 있었다”며 “음악을 들으면서도 주변 소리를 같이 들을 수 있는 버즈 제품 개발에 착수했고, 편안한 착용감을 위해 클립형으로 만들었다”고 밝혔다.



클립형 제품은 개발이 쉽지 않았다. 사람마다 귀 모양이 다른 영향이 컸다. 다양한 사용자에게 편안하고 안정적인 착용감을 제공하는 디자인을 만드는 것이 난관이었다. 삼성전자는 해법을 데이터에서 찾아냈다. 4차원(4D) 컴퓨터 기반 인공지능(AI) 최적화 기술을 활용해 다양한 시뮬레이션을 거쳤다. 그 결과 더 많은 사용자에게 편안한 착용감을 제공하는 인체공학적 설계를 구현해냈다.



이와 함께 배터리와 스피커, 전선을 포함한 갤럭시 버즈 온에 내장되는 각종 부품의 구조와 배치를 면밀히 검토했다. 귀에 닿는 부분의 접촉 면적과 압력을 고르게 분산시키는 최적화 작업을 진행하고, 귀 형태에 맞춰 유연하게 움직이는 형상 기억 합금 소재를 도입했다. 삼성전자 관계자는 “개인별로 균일한 착용감을 주기 위해 최선을 다했다”고 밝혔다.



클립형 이어폰의 단점으로 꼽히는 음향과 음질 문제도 개선했다. 보통 무선 이어폰은 귀에서 멀어질수록 저음역대 표현이 약해진다. 저음역대를 보강하기 위해 갤럭시 버즈 온에 트윈부스트 스피커를 장착했다. 저음을 강조하는 스피커 2개를 이어폰 안에 배치해 풍성한 저음을 구현했다.

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