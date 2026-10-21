신세계도 중앙일보 인수전 합류

다우키움그룹과 CJ그룹이 중앙일보 인수 우선협상대상자로 선정된 가운데 신세계도 함께하기로 했다.

신세계는 20일 CJ컨소시엄에 ㈜신세계가 참여하는 형태로 중앙일보 인수에 공동 참여한다고 밝혔다. 앞서 중앙일보 매각 주관사인 삼일회계법인은 공개경쟁입찰 결과 다우키움·CJ 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다.

㈜신세계는 신세계백화점을 비롯해 면세점(신세계디에프) 등을 보유한 정유경 회장 측 계열이다. 중앙일보는 이병철 삼성 창업주가 1965년 설립한 회사로 이재현 CJ 회장은 창업주의 손자, 정유경 신세계 회장은 외손녀다. 삼성은 빠졌지만 삼성가의 일부가 중앙일보 살리기에 나선 셈이다. CJ 측은 “선대 회장의 창간정신을 이어가고 미디어콘텐츠, 물류, 광고 등 사업적 시너지 등을 고려해 공동 참여를 결정했다”며 “편집권 독립을 최우선으로, 중앙일보의 안정적인 경영과 미래 경쟁력 강화에 기여할 계획”이라고 밝혔다. 신세계는 “중앙일보의 고유한 정체성과 전문성을 존중한다”며 “당사의 프리미엄 문화플랫폼·라이프스타일 콘텐츠 등과 연계해 양사가 시너지를 창출토록 할 계획”이라고 했다.

다우키움·CJ 컨소시엄이 제시한 인수 가격은 5000억원대로 알려졌다.

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