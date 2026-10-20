서울 역삼 특허 법인 2곳 화재… 경찰, 방화용의자 70대 남성 검거

서울 강남구 역삼동 특허 법인이 입주한 빌딩 두 곳에서 잇따라 불이 나 19명이 다쳤다. 경찰은 이번 화재를 방화로 보고 용의자로 추정되는 70대 남성을 검거해 사건 경위를 조사 중이다.
20일 서울 수서경찰서는 신명빌딩과 한양빌딩 방화 혐의로 70대 남성 A씨를 체포했다. A씨는 사건 발생 약 4시간 뒤인 16시16분에 동묘앞역 인근에서 검거됐다.
앞서 이날 오전 11시54분 서울 강남구 역삼동의 신명빌딩 3층에서 “검은 연기가 심하게 나고 건물 3층 창문에 5명이 있다”는 119 신고가 접수됐다. 이어 7분 뒤인 낮 12시1분 약 200m 떨어진 한양빌딩 4층에서도 화재 신고가 들어왔다. 각 건물 화재가 시작된 층에는 서로 다른 특허법인이 입주해 있는 것으로 파악됐다.
현장에는 소방대원 115명 등 인력 291명과 소방차량 등 장비 56대가 투입돼 진화 작업을 벌였다. 이번 화재로 신명빌딩 3층 복도에 있던 30대 여성 1명이 심정지 상태로 병원에 이송되는 등 2명이 중상을 입고 17명이 경상을 입었다.
김현석 강남소방서 소방행정과장은 현장 브리핑에서 “심정지 환자는 병원으로 이송하던 중 자가호흡이 돌아온 상태”라며 “나머지 중·경상 환자들도 전부 관내 병원으로 이송해 치료 중”이라고 밝혔다. 건물 안에 있던 시민 60여명은 스스로 대피했다.
화재 여파로 건물 창문이 깨지고 주변 도로의 교통이 통제되는 등 일대에 혼란이 빚어졌다. 인근 카페 일부는 임시휴업에 들어가기도 했다. 신명빌딩 인근에서 카페를 운영하는 최모(49)씨는 “소방차가 출동해 나가봤더니 연기가 나고 사람들이 창틀에 매달려 있고 얼마 뒤 ‘펑’하고 폭발하는 소리가 나 겁이 났다”며 “(이게 방화라면) 요새 너무 이상한 일이 많이 발생하는 것 같다”고 우려했다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 확인하고 있다.
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