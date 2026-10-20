서울 역삼 특허 법인 2곳 화재… 경찰, 방화용의자 70대 남성 검거

서울 강남구 역삼동 특허 법인이 입주한 빌딩 두 곳에서 잇따라 불이 나 19명이 다쳤다. 경찰은 이번 화재를 방화로 보고 용의자로 추정되는 70대 남성을 검거해 사건 경위를 조사 중이다.

20일 서울 수서경찰서는 신명빌딩과 한양빌딩 방화 혐의로 70대 남성 A씨를 체포했다. A씨는 사건 발생 약 4시간 뒤인 16시16분에 동묘앞역 인근에서 검거됐다.

20일 서울 강남구 역삼동의 한 빌딩에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 수습을 하고 있다. 뉴시스

앞서 이날 오전 11시54분 서울 강남구 역삼동의 신명빌딩 3층에서 “검은 연기가 심하게 나고 건물 3층 창문에 5명이 있다”는 119 신고가 접수됐다. 이어 7분 뒤인 낮 12시1분 약 200m 떨어진 한양빌딩 4층에서도 화재 신고가 들어왔다. 각 건물 화재가 시작된 층에는 서로 다른 특허법인이 입주해 있는 것으로 파악됐다.

현장에는 소방대원 115명 등 인력 291명과 소방차량 등 장비 56대가 투입돼 진화 작업을 벌였다. 이번 화재로 신명빌딩 3층 복도에 있던 30대 여성 1명이 심정지 상태로 병원에 이송되는 등 2명이 중상을 입고 17명이 경상을 입었다.

김현석 강남소방서 소방행정과장은 현장 브리핑에서 “심정지 환자는 병원으로 이송하던 중 자가호흡이 돌아온 상태”라며 “나머지 중·경상 환자들도 전부 관내 병원으로 이송해 치료 중”이라고 밝혔다. 건물 안에 있던 시민 60여명은 스스로 대피했다.

화재 여파로 건물 창문이 깨지고 주변 도로의 교통이 통제되는 등 일대에 혼란이 빚어졌다. 인근 카페 일부는 임시휴업에 들어가기도 했다. 신명빌딩 인근에서 카페를 운영하는 최모(49)씨는 “소방차가 출동해 나가봤더니 연기가 나고 사람들이 창틀에 매달려 있고 얼마 뒤 ‘펑’하고 폭발하는 소리가 나 겁이 났다”며 “(이게 방화라면) 요새 너무 이상한 일이 많이 발생하는 것 같다”고 우려했다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 확인하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지