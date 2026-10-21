선 넘지 마! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 015

□ 수사 단어 ·이상(以上)[위로 포함] : 기준이 되는 수보다 크거나 같음. (Equal to or greater than) ·이하(以下)[아래로 포함] : 기준이 되는 수보다 작거나 같음. (Equal to or less than) ·초과(超過)[넘어서 많음] : 기준이 되는 수보다 큼. (기준수 제외) (Greater than) ·미만(未滿)[안 차서 적음] : 기준이 되는 수보다 작음. (기준수 제외) (Less than) ·이전(以前) : 기준이 되는 때를 포함하여 그보다 앞. ·이후(以後) : 기준이 되는 때를 포함하여 그보다 뒤.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 이상(以上)과 이하(以下)에 들어있는 '이(以)'는 '기준을 포함한다'는 뜻의 담장과 같아요.

그래서 10점 이상이라고 하면 10점을 포함해서 그 위(10, 11, 12...)를 말하고, 10점 이하라고 하면 10점을 포함해서 그 아래(10, 9, 8...)를 뜻하죠.

반면 초과(超過)와 미만(未滿)은 기준 숫자를 쏙 빼놓고 이야기해요.

초과는 기준을 훌쩍 '넘어버린(超)' 것이라 기준수는 포함되지 않아요(11, 12, 13...). 미만은 아직 기준에 '차지(滿) 못했다(未)'는 뜻이라 역시 기준수는 포함되지 않죠(9, 8, 7...).

□ 수사 확인

1. 다음 중 '초과'와 '미만'의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 키 130cm 미만인 어린이는 이 놀이기구를 탈 수 없습니다. (130cm는 탈 수 있음)

② 정원 초과로 더 이상 배에 탈 수 없습니다.

③ 100점 초과 점수를 받는 것은 불가능하다.

④ 5세 미만은 무료입장이므로, 5세부터는 요금을 내야 한다.

2. 다음 수사 일지를 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 이상(以上) / 이하(以下) / 초과(超過) / 미만(未滿) / 이전(以前) / 이후(以後) / 이내(以內)

"탐정은 범인이 5월 14일 ( ① )에 마을을 떠났다는 정보를 입수했습니다. 조사 결과 범인은 사건 발생 ( ② )인 5월 10일에 이미 마을에 도착해 있었죠. 범인은 몸무게 70kg ( ③ )의 날렵한 체격이었고, 키는 180cm ( ④ )의 장신이었습니다. 탐정은 범인이 남긴 가방의 무게가 항공기 제한인 15kg을 ( ⑤ )했다는 사실을 찾아냈습니다. 또한, 범인은 19세 ( ⑥ )의 미성년자로 밝혀졌고, 탐정은 수사 시작 10시간 ( ⑦ )인 오늘 저녁 드디어 범인을 검거했습니다.“

□ 수사 단서

이상/이하의 '이(以)'는 화살표의 시작점이라고 생각하세요! 그 숫자부터 시작입니다. 미만(未滿)의 '미(未)'는 '미완성'처럼 아직 안 됐다는 뜻이에요. 10점 미만은 아직 10점이 안 된 거예요! [이=포함 / 초과·미만=제외]

유도 질문: "수영장 깊이가 '1.5m 이하'라고 적혀 있다면, 키가 딱 1.5m인 친구는 머리가 물 밖으로 나올 수 있을까, 없을까?"

[정답]

1번: ① (130cm 미만이면 130cm인 어린이는 탈 수 없어요.)

2번: ① 이후 ② 이전 ③ 이하 ④ 이상 ⑤ 초과 ⑥ 미만 ⑦ 이내

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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