기업과 경로당이 다정한 ‘이웃’이 되다…창원시, ‘행복동행’ 프로젝트 첫발 [지방자치 투데이]

“기업의 따뜻한 나눔이 어르신들이 매일 모이는 경로당으로 향합니다.”

필요한 물품을 채우고, 건강을 세심하게 살피며, 일상의 온기를 나누는 다정한 이웃이 되기 위한 경남 창원시의 특별한 ‘동행’이 첫걸음을 내디뎠다.

강기윤(오른쪽 여섯 번째) 창원시장과 참석자들이 ‘제1호 결연 경로당’ 현판 제막 후 기념촬영을 하고 있다. 창원시 제공

20일 창원시에 따르면 이날 마산회원구 구암1동 제1경로당에서 ‘1사 1취약계층(경로당) 동행사업’의 제1호 결연 경로당 현판식을 진행했다.

지난 9월 창원상공회의소‧경남사회복지공동모금회와 체결한 업무협약이 어르신들의 삶의 현장에서 값진 결실로 이어진 것이다.

이 사업의 가장 큰 특징이자 핵심은 일회성 지원에 그치지 않는 ‘지속적인 관계’ 형성에 있다고 시는 설명한다.

기업과 경로당을 일대일로 든든하게 연결해 정기적인 물품 후원은 물론 건강·돌봄 프로그램과 임직원 봉사활동 등을 유기적으로 이어가는 것을 골자로 한다.

경로당마다 필요한 맞춤형 지원을 살피고, 기업이 가진 고유의 자원과 역량을 연결해 어르신들이 일상 속에서 변화를 직접 체감할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

창원상공회의소는 지역 기업들의 적극적인 참여를 이끌고 기업과 경로당의 결연을 매끄럽게 연결하는 든든한 가교 역할을 맡는다.

시는 창원상공회의소·경남사회복지공동모금회와 함께 참여 기업 발굴과 경로당 연계를 꾸준히 추진해 왔으며, 현재까지 55개 기업이 동참하고 119개소의 경로당과 연계하는 성과를 거뒀다.

이날 현판식에는 현대로템 등 창원 지역 7개 기업 관계자들과 경로당 어르신들이 한자리에 모여 뜻깊은 시간을 함께했다.

행사는 창원상공회의소가 특별히 준비한 어르신 활력 충전 레크리에이션으로 흥겹게 문을 열었다.

참석자들은 어르신들과 다정하게 인사를 나누며 제1호 결연 현판을 제막했고, 생필품과 지역 생산품, 맛있는 계절 간식으로 알차게 구성된 ‘행복동행키트’를 전달하며 첫 번째 따뜻한 나눔을 실천했다.

이번 경로당 결연은 지역의 소외된 이웃을 더욱 세심하게 보살피고, 기업의 사회공헌 활동을 실질적인 지역 복지와 긴밀히 연결하자는 강기윤 창원시장의 제안에서 비롯된 ‘1사 1취약계층 동행사업’의 첫걸음이다.

시는 앞으로도 기업과 경로당 간의 꾸준한 교류와 후원을 전폭적으로 뒷받침하고, 참여 기업과 결연 대상을 더욱 확대하여 온정이 넘치는 지역사회 나눔 문화를 깊숙이 뿌리내리게 할 계획이다.

강기윤 창원시장은 “어르신들이 머무는 경로당에 진정으로 필요한 것이 무엇인지 함께 머리를 맞대고 살피며 채워가는 것이 이번 동행의 지향점”이라며 “기업에는 지역과 함께 성장하는 깊은 보람이 되고, 어르신들에게는 언제나 든든한 이웃이 생기는 따뜻한 결연으로 이어지도록 온 힘을 쏟겠다”고 강조했다.

이어 강 시장은 “오늘 맺은 소중한 인연이 꾸준한 교류로 이어져 어르신들의 일상에 든든한 힘이 되고, 도움이 필요한 어르신들이 복지 혜택을 빠짐없이 누릴 수 있도록 세심하게 지원해 따뜻하고 정이 넘치는 경로당을 만들어가겠다”고 덧붙였다.

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