부산 북항 '부캉이' 다시 바다로…21일 3차 유도작업

부산 북항친수공원 경관수로에 머물고 있는 상어 '부캉이'를 외해로 돌려보내기 위한 3차 유도작업이 21일 진행된다.

부산시는 해양수산부, 국립해양생물자원관 등 관계기관과 함께 3차 외해 유도작업을 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 작업은 해양수산부 해양생태과와 국립해양생물자원관이 총괄한다.

관계기관은 부캉이의 먹이활동이 확인되지 않고 향후 기온과 수온 저하에 따른 건강 악화가 우려된다는 전문기관의 판단에 따라 신속한 외해 유도가 필요하다고 봤다.

21일은 크루즈선 운항 일정이 없고 22일부터 기온이 급격히 떨어질 것으로 예상되는 점 등을 고려해 작업일로 정했다.

3차 작업에서는 앞선 1·2차 유도 과정에서 확인된 수로 지형과 수심의 한계를 보완하기 위해 그물과 폰툰(수상 작업용 부유시설), 잠수사 등을 투입한다.

20일 오후 수중음파탐지기와 수중드론 등을 이용해 수로 입구의 해저지형과 장애물을 사전 조사한다.

21일 오전에는 제5~6보도교 일원에 차단 그물과 폰툰 등 장비를 설치하고 사전 연습을 진행한 뒤 현장 준비가 끝나는 대로 외해 유도작업에 들어갈 예정이다.

작업은 폰툰에 연결한 그물을 외해 방향으로 이동시켜 부캉이의 이동을 유도하고, 다시 수로 안쪽으로 돌아오지 못하도록 후방을 차단하는 방식으로 진행된다.

드론으로 부캉이의 위치와 움직임을 실시간으로 확인하고 잠수사는 수중 장애물과 그물 상태를 점검한다.

전재수 부산시장은 "부캉이가 안전하게 바다로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "시민들도 외해 유도작업에 지장을 줄 수 있는 행위를 자제하고 현장 출입통제와 안전요원의 안내에 협조해달라"고 말했다.

<뉴시스>

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