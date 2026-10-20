‘돌싱글즈3’ 유현철·‘나는 솔로’ 옥순, 파경 위기 딛고 결혼…“네 식구 행복하게 살겠다”

사진='나는솔로' 10기 옥순 SNS

‘나는 솔로’ 10기 옥순 김슬기와 ‘돌싱글즈3’ 출신 유현철이 혼인신고 3년 만에 정식으로 결혼식을 올린다.

두 사람은 지난 19일 각자의 SNS를 통해 오는 10월 24일 결혼식을 올린다고 밝혔다. 이와 함께 결혼식을 앞둔 소감과 감사 인사를 전해 눈길을 끌었다.

이들은 “저희 부부가 10월 24일, 혼인신고를 한 지 3년 만에 결혼식을 올리게 됐다”며 “이미 가정을 이루고 아이들과 함께 살아가고 있었지만, 마음 한편에는 소중한 분들께 저희의 결혼을 알리고 함께 축복받는 자리를 갖고 싶다는 바람이 늘 있었다”고 전했다.

이어 “저희가 함께 걸어온 시간을 기념하고, 소중한 분들과 기쁨을 나누고 싶은 마음으로 조심스럽게 결혼식을 준비하게 됐다”고 덧붙였다.

결혼 소식을 미리 전하지 못한 지인들에게 양해를 구하기도 했다. 두 사람은 “아이들을 키우며 하루하루 바쁘게 지내다 보니 직접 찾아뵙고 소식을 전하지 못한 분들이 많다”며 “미리 인사드리지 못한 점 너른 마음으로 이해해 주시면 감사하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “늘 저희를 따뜻하게 지켜봐 주시고 응원해 주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 네 식구가 서로 아끼고 사랑하며 건강하고 행복하게 살아가겠다”고 약속했다.

함께 공개된 웨딩 사진에는 턱시도를 차려입은 유현철과 순백의 웨딩드레스를 입은 김슬기의 모습이 담겼다. 두 사람은 서로 손을 맞잡고 환한 미소를 지었으며, 자녀들과 함께한 가족사진으로도 따뜻한 분위기를 전했다.

유현철과 김슬기는 각각 MBN ‘돌싱글즈3’와 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’ 10기에 출연하며 얼굴을 알렸다. 두 사람은 2022년 공개 열애를 시작했으며, 각자 자녀 한 명씩을 양육하던 가운데 혼인신고를 하고 네 식구로 새 가정을 꾸렸다.

이후 두 사람은 관계를 둘러싼 갈등설과 결별설에 휩싸이기도 했다. 2024년에는 SNS에서 서로를 언팔로우하고 함께 찍은 사진이 삭제된 사실이 알려지면서 파경설이 불거졌다.

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