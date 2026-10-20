[속보] 현대차 의왕연구소·역삼동 빌딩서 화재

20일 서울 강남구 역삼동의 한 상가에서 화재가 발생해 소방대원들이 잔불 정리를 하고 있다. 뉴스1

20일 오전 서울 강남구 역삼동 소재 건물 두 곳에서 연달아 화재가 발생, 경찰이 방화 혐의에 무게를 두고 수사 중이다.

소방 당국에 따르면 이날 오전 11시 54분께 역삼동 신명빌딩 3층에서 불이 나 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 10명이 다쳤다. 건물에 있던 60여명은 자력으로 대피했다.

직선거리로 200m 떨어진 한양빌딩 4층에서도 낮 12시 1분께 불이 나 8명이 다쳤다. 8명 중 3명은 심한 호흡곤란 증상을 보였고, 나머지 5명은 경상을 입었다.

환자는 인근 한양대병원과 강남세브란스병원, 중앙대병원 등으로 이송됐다.

불이 난 사무실 두 곳은 모두 특허 법인 사무실로 파악됐다.

경찰은 방화 가능성에 중점을 두고 용의자의 동선을 추적하는 등 수사에 나섰다.

“누가 불을 질렀다”는 신고를 받고 출동한 소방은 대응 1단계를 발령하고, 인력 115명과 장비 56대를 동원해 화재 진압에 나섰다.

신명빌딩 화재는 오후 1시 12분께 일부 진화됐고, 한양빌딩 화재는 낮 12시 35분께 완전히 꺼졌다.

경찰은 화재 진압을 위해 ‘역삼로 우성아파트 사거리∼창업가거리 교차로’를 통제했다.

한편 이날 오전 11시 40분쯤 경기 의왕시 삼동 현대자동차그룹 의왕연구소에서 불이 났다. 인명피해는 현재까지 확인되지 않았다.

소방당국은 ‘화재가 발생해서 검은 연기가 많이 발생했다’는 관계자 신고를 접수한 뒤 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 80여명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

불이 난 건물은 철근콘크리트 구조의 연면적 3080㎡의 지상 2층짜리 연구동으로, 내부 배터리에서 화재가 시작된 것으로 추정된다.

의왕시는 재난문자를 발송해 “현대자동차그룹 의왕연구소 화재가 발생했으니 인근 주민은 사고 지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해 달라”고 당부했다.

경찰과 소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 구체적인 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지