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역삼동 빌딩 2곳 특허법인 사무실 연달아 화재… 방화 수사

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200m 떨어진 빌딩 두 곳 7분 사이 화재…1명 심정지 등 19명 부상
"누가 불 질렀다" 119에 신고… 경찰, 방화 의심 용의자 추적 중

20일 오전 서울 강남구 역삼동 소재 건물 두 곳에서 연달아 화재가 발생, 경찰이 방화 혐의에 무게를 두고 수사 중이다.

 

소방 당국에 따르면 이날 오전 11시 54분께 역삼동 신명빌딩 3층에서 불이 나 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 10명이 다쳤다. 건물에 있던 60여명은 자력으로 대피했다.

20일 서울 강남구 역삼동의 한 상가에서 화재가 발생해 소방대원들이 잔불 정리를 하고 있다.
20일 서울 강남구 역삼동의 한 상가에서 화재가 발생해 소방대원들이 잔불 정리를 하고 있다.

직선 거리로 200m 떨어진 한양빌딩 4층에서도 낮 12시 1분께 불이 나 8명이 다쳤다. 8명 중 3명은 심한 호흡곤란 증상을 보였고, 나머지 5명은 경상을 입었다.

 

환자는 인근 한양대병원과 강남세브란스병원, 중앙대병원 등으로 이송됐다.

 

불이 난 사무실 두 곳은 모두 특허 법인 사무실로 파악됐다.

20일 서울 강남구 역삼동 건물에서 화재가 발생해 연기가 나고 있다. 연합뉴스
20일 서울 강남구 역삼동 건물에서 화재가 발생해 연기가 나고 있다. 연합뉴스

경찰은 방화 가능성에 중점을 두고 용의자의 동선을 추적하는 등 수사에 나섰다.

 

"누가 불을 질렀다"는 신고를 받고 출동한 소방은 대응 1단계를 발령하고, 인력 115명과 장비 56대를 동원해 화재 진압에 나섰다.

 

신명빌딩 화재는 오후 1시 12분께 일부 진화됐고, 한양빌딩 화재는 낮 12시 35분께 완전히 꺼졌다.

20일 서울 강남구 역삼동 건물에서 화재가 발생해 연기가 나고 있다. 연합뉴스
20일 서울 강남구 역삼동 건물에서 화재가 발생해 연기가 나고 있다. 연합뉴스

경찰은 화재 진압을 위해 '역삼로 우성아파트 사거리∼창업가거리 교차로'를 통제했다.

 

화재를 목격한 시민에 따르면 두 곳 화재 화재 모두 작은 불길이나 연기가 순식간에 큰 불로 번졌다.

 

한 시민은 "신명빌딩 3층에서 시작된 불길이 순식간에 유리를 깨고 위층으로 번졌다"고 말했다.

 

한양빌딩 화재를 목격했다는 시민도 "탕비실에서 배터리가 폭발하듯이 연기가 확 올라왔꼬, 대피하려고 하니까 몇 초 안 돼서 검은 연기가 확 올라왔다"며 "입구 쪽으로 가려는데 연기가 너무 많아서 창문을 깨고 밖으로 나왔다"고 말했다.

 

건물 내부에 있던 시민이 불을 피해 3층 창문으로 나와 소방관들이 설치한 사다리로 탈출하는 모습이 목격되기도 했다.

 

일부 시민은 골프채로 유리창을 깨 밖을 살피다가 안으로 돌아기기도 했다.

 

소방 관계자는 현장 인근에서 브리핑을 열고 "현재까지 두 화재는 연관성이 없는 것으로 확인됐지만, 최종 화재 조사 결과는 경찰에서 조사한 뒤 발표할 예정"이라며 "건물 내부에서 화재가 발생한 것으로 확인했다"고 설명했다.

 

그러면서 "중상자 2명 중 1명은 심폐소생술(CPR)을 하면서 병원으로 이송했다. 중상자 중 다른 1명은 얼굴에 심각한 화상을 입어 화상 전문 병원으로 이송했다"고 말했다.

 

경찰은 정확한 화재 원인과 스프링클러 작동 여부 등을 확인할 예정이다.

<연합>


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