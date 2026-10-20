‘나는 절로’서 만난 다섯 번째 부부 탄생…1년 반 연애 끝 결혼

'나는 절로'로 만나 결혼을 앞둔 이은주(왼쪽)·한동희 씨. 연합뉴스

조계종의 미팅 프로그램 ‘나는 절로’를 통해 인연을 맺은 다섯 번째 결혼 커플이 탄생한다.

2023년 11월 시작된 이 프로그램에서 현재까지 5쌍이 결혼했으며, 추가로 7쌍이 결혼을 준비하고 있다.

20일 대한불교조계종에 따르면 한동희(35)·이은주(34) 씨는 약 1년 6개월간 교제한 끝에 오는 24일 부부의 연을 맺는다.

두 사람은 지난해 4월 경남 하동 쌍계사에서 만났다. 이들은 쌍계사로 향하는 버스 안에서 이미 서로에게 호감을 느꼈다고 전했다. 불교 신자는 아니었지만 ‘나는 절로’ 참가 이후 불교에 관심을 갖게 돼 사찰을 찾아다니고 있다.

이씨는 “불교가 친숙하면서도 믿음직스러운 이미지를 줘 ‘나는 절로’에 모인 사람들도 괜찮은 사람들일 것이라는 믿음이 있었다”며 주변 사람들에게도 프로그램 참가를 권하고 있다고 말했다.

'나는 절로, 쌍계사'에서 데이트 하는 이은주·한동희 씨. 대한불교조계종 사회복지재단

앞서 두 사람은 결혼을 앞둔 19일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 총무원장 진우스님을 만나 감사 인사를 전하고 불교사회복지발전기금 100만원을 전달한 바 있다.

이날 진우스님은 두 사람에게 각각 ‘선우(善友)’와 ‘혜연(慧連)’이라는 법명을 주며 앞날을 축복했다.

진우스님은 “살다 보면 마음이 힘들고 균열이 갈 때가 있는데, 그때 너무 많은 생각을 하면 생각에 갇혀 극복하지 못할 수 있으니 보는 것도 듣는 것도 무심히 할 필요가 있다”며 “상대가 조금 거슬리거나 미워질 때도 5초간 그런 감정을 내려놓아 보라”고 당부했다.

한씨는 “스님의 말씀을 잘 새기며 잘 살겠다”고 했고, 이씨는 “스님이 주신 법명처럼 인연을 잘 이어 나가고 지혜로운 사람이 되겠다”고 말했다.

‘나는 절로’는 조계종이 보건복지부의 저출생 대응 국민 인식 개선 사업의 하나로 진행하는 프로그램이다. 템플스테이와 이성 간 만남을 결합해 자연스럽게 인연을 맺을 기회를 제공한다.

2023년 11월 이후 총 18차례 진행된 행사에는 1만8352명이 신청했다. 이 가운데 선발된 남녀 205쌍이 참가해 93쌍이 최종 커플로 이어졌다. 이번 커플을 포함해 결혼한 커플은 5쌍으로 늘었으며, 추가로 7쌍이 결혼을 준비하고 있다고 재단은 전했다.

다음 달 7∼9일에는 충남 공주 한국문화연수원에서 뉴진스님과 함께하는 ‘나는 절로, 극락파티’가 열린다. 12월 5∼6일에는 경남 합천 해인사에서 30∼40대를 대상으로 한 만남의 장이 마련된다.

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