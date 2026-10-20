한수원, 타지키스탄 태양광·ESS 구축사업 준공…중앙아시아 진출 확대

한국수력원자력이 참여한 타지키스탄 태양광 발전 및 에너지저장장치(ESS) 구축 사업이 성공적으로 마무리됐다. 한수원은 이번 사업을 발판으로 중앙아시아 지역에서 태양광과 수력 등 후속 사업 발굴에 나설 계획이다.

한수원이 준공한 타지키스탄 태양광 발전소 모습. 한수원 제공

20일 한수원에 따르면 이번 사업은 한국 정부의 공적개발원조(ODA) 재원으로 추진됐으며, 한국산업기술진흥원(KIAT)이 전담한 에너지 분야 국제개발협력 사업이다. 타지키스탄 수그와 고르노바닥산 지역에 각각 3메가와트(㎿) 규모의 태양광 발전시설과 0.5메가와트시(㎿h) 규모의 ESS를 구축했다.

두 지역은 전력난이 심각해 그동안 주민들이 어려움을 겪어온 곳이다. 이번 발전시설 준공으로 전력 공급 여건이 개선되고 주민들의 생활 불편도 줄어들 것으로 기대된다. 한수원 관계자는 “타지키스탄에 메가와트(㎿)급 발전시설이 들어선 것은 이번이 처음”이라며 “현지 재생에너지 보급 확대를 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

한수원은 사업 참여기관으로서 국내외 발전사업에서 축적한 기술력과 사업관리 경험을 활용해 설비 구축을 지원했다. 국산 태양광 모듈 등 국내 기자재를 현지에 적용했으며, 향후 설비 운영 과정에서 확보하는 데이터를 국내 기업의 기술력 강화와 해외시장 진출에 활용할 계획이다. 아울러 현지 정부 및 에너지 관계기관과 구축한 협력 네트워크를 바탕으로 태양광과 수력 등 후속 사업 발굴에도 나설 방침이다.

타지키스탄 고르노바닥산 3㎿ 태양광 발전시설 전경. 한수원 제공

공영곤 한수원 수소융복합처장은 “이번 사업은 현지 전력공급 여건 개선에 기여하는 동시에 한국과 타지키스탄 간 에너지 협력 기반을 강화했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로 축적한 경험과 협력 네트워크를 바탕으로 태양광과 수력 등 후속 사업을 발굴하고 중앙아시아 지역에서 새로운 사업 기회를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

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