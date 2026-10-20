‘남성도 유방암 걸린다’…코스타리카서 5년간 70명 사망

유방암은 여성에게만 발생하는 질환이 아니다. 중미 국가 코스타리카에서 최근 5년간 남성 70명이 유방암으로 사망한 것으로 나타났다.

남성은 유방암에 대한 인식 부족으로 진단이 늦어지는 경우가 많아 가슴에 멍울이 만져지거나 유두와 피부에 변화가 나타나면 진료받아야 한다는 전문가들의 조언이 나온다.

중미 국가 코스타리카에서 지난 5년간 남성 환자 70명이 유방암으로 사망했다는 보도가 전해졌다. 기사와 무관한 사진. 게티이미지뱅크

19일(현지시간) 스페인어권 매체 인포바에에 따르면 2021∼2025년 코스타리카에서 유방암으로 사망한 사람은 총 8237명이다. 이 가운데 남성은 70명으로 전체의 약 0.85%를 차지했다. 남성 유방암 사망자는 연평균 14명 수준이다.

전문가들은 유방암을 여성에게만 발생하는 질환으로 여기는 고정관념이 남성 환자의 진단을 늦추는 요인이라고 지적한다. 여성은 비교적 초기 단계에서 발견되는 사례가 많은 반면, 남성은 2∼4기에 진단받는 경우가 빈번하다는 것이다. 암은 진단 시 병기가 높을수록 치료가 어려워지고 생존율도 낮아질 수 있다.

야데르 산도발 히스파노아메리카나대 산부인과 교수는 “남성도 유방암에 걸릴 수 있으며, 이를 모르면 진단이 늦어질 수 있다”고 경고했다. 이어 “가슴에 멍울이 만져진다면 통증이 없더라도 진료받아야 한다”고 강조했다.

코스타리카 사회보장국의 마르니 라모스 박사도 남성 유방암 환자는 여성보다 수가 적고 관련 지식도 부족해 진료를 미루는 경향이 있다고 설명했다. 그는 남성 환자의 진료 지연이 진단 지연으로 이어지는 경우가 많다고 지적했다.

주의해야 할 주요 신호는 가슴의 멍울뿐 아니라 유두 모양이나 위치의 변화, 피부 변형 등이다. 이러한 증상이 반드시 유방암을 의미하는 것은 아니지만, 변화가 나타나면 의료진의 진찰을 받는 것이 중요하다.

남성 유방암이 여성 유방암보다 본질적으로 더 공격적이거나 덜 공격적인 것은 아니라는 설명도 나온다. 미국 메이요클리닉의 종양 전문의 캐스린 루디 박사는 “같은 병기라면 여성 유방암과 비교해 예후가 나쁘지 않다”고 말했다.

치료 방식도 여성 유방암과 크게 다르지 않다. 일반적으로 수술로 종양을 제거하며, 암의 병기와 세포 특성에 따라 항암치료나 방사선치료 등을 병행할 수 있다.

한편 글로벌 암 통계 기관 글로보칸에 따르면 2024년 전 세계에서 남녀를 합쳐 약 243만건의 새로운 유방암이 발생했으며, 유방암으로 인한 사망자는 69만3660명으로 집계됐다.

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