“돌아갔으면 가수 안 됐을 것”…션, 16세에 집에 안 돌아간 사연

그룹 지누션 멤버 션이 16세에 가출한 뒤 집으로 돌아가지 않고 홀로 생계를 꾸렸던 과거를 공개했다.

션은 지난 19일 공개된 유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’ 영상에서 어린 시절의 경험을 이야기했다.

션은 당시 어머니와 말다툼을 벌인 뒤 집을 나왔다고 설명했다. 그는 그때는 욱하는 성격이 있었다. 어머니와 말다툼을 하고 아무것도 없이 그냥 걸어 나왔다”고 회상했다.

처음에는 이틀 정도 밖에서 지냈다. 이후 혼자 생활하려면 옷이 필요하다고 생각해 집에 들러 옷가지를 챙겼고, 부모에게 “독립하겠다”고 말한 뒤 다시 집을 나섰다. 션은 그때부터 부모와 함께 살기 위해 집으로 돌아가지 않았다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’ 캡처

가출 후 생계는 직접 해결했다. 션은 당시 미국 괌에 거주하고 있었는데, 그곳에는 만 16세에도 할 수 있는 일들이 있어서 돈을 벌었다고 말했다. 그는 “막노동이 보수가 제일 좋았다. 하루 50달러를 받고 일했다”고 설명했다. 여름 동안 막노동으로 학비를 마련하고, 학교가 끝난 뒤에는 마트와 식당에서도 일했다. 18세 무렵에는 모은 돈으로 월세 아파트를 구해 룸메이트와 함께 살았다.

션은 독립한 지 약 3개월 뒤 부모에게 잘 지내고 있다는 사실을 알리려고 집을 방문했다. 그때 어머니가 자신을 매일 찾아다녔다는 이야기를 들었다고 전했다. 당시 션이 머물던 친구 집은 본가에서 걸어서 5분 정도 거리였지만, 부모는 아들을 찾지 못했다. 그는 “어머니가 나를 찾아 집으로 돌갔다면 가수의 길을 걷지 않았을 수도 있다”고 말했다.

이성미가 “엄마에게 얼마나 화가 났으면 그렇게 했냐”고 묻자, 션은 “기억도 안 난다. 다만 내가 한 번 선택하면 뒤돌아보지 않는 성격”이라면서 “지금은 부모님과의 관계가 매우 좋다”고 강조했다. 이어 공부를 잘했던 아들이 학업을 이어가지 못한 것에 대해 아쉬움을 어머니 여전히 가지고 있다고 덧붙였다.

션은 1997년 그룹 지누션으로 데뷔했다. 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 네 자녀를 두고 있으며, 기부 및 봉사활동을 꾸준히 이어오고 있다.

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