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김민석·한병도, ‘소방 재정 빨대’ 발언 논란에 나란히 사과

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김희정 기자 hee@segye.com

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김민석 “한 사람의 문제 아냐…저 포함 말과 행동 무겁게”
한병도 “민주당 공직자 언행, 국민 눈높이 못 미쳐”

더불어민주당 김민석 대표와 한병도 원내대표가 추미애 경기지사의 ‘소방 재정 빨대’ 발언 및 부승찬 의원의 ‘소방 재정 쭉쭉’ 발언 논란에 대해 나란히 고개를 숙였다.

 

김 대표는 20일 당 공식 유튜브에 출연해 “여러 가지로 국민 여러분께서 걱정하실 일이 생겨 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드린다”고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스
김민석 더불어민주당 대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스

그는 전날 부 의원에 대해 엄중 경고하고 윤리감찰단에 직권조사를 지시한 데 대해서는 “전후 맥락이 어쨌든 간에 국민들께 불편하게 느껴지시겠다 싶었다”며 “당이 빨리 입장을 가지는 것이 필요하다고 생각했다”고 설명했다.

 

이어 “이것은 한 사람의 문제가 아니다”라며 “저를 포함해 모두가 여러 가지 어려운 일들이 많이 생기고 있기 때문에 이럴 때일수록 좀 더 말과 행동을 무겁게 하는 것이 좋겠다는 생각이 들어 그렇게 했다”고 강조했다.

 

앞서 추 지사는 13일 경기도 국감에서 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”고 했다. 전날 부 의원도 국회 국토교통위원회의 경기도 대상 국정감사에서 “소방 예산 인건비와 그 지원 비용 90% 정도가 (소방공무원이) 국가직임에도 불구하고 지방자치단체에서 부담을 하니까 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아니냐”고 말했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
한병도 더불어민주당 원내대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

한 원내대표도 이날 당 국정감사 대책회의에서 “최근 정치인들의 실언으로 국민 여러분의 분노와 실망이 커지고 있다. 특히 민주당 소속 공직자들의 언행이 국민의 기대와 눈높이에 미치지 못한 점에 대해 원내대표로서 큰 책임감을 느낀다”고 말했다.

 

이어 “민주당은 이재명 정부와 함께 국정 운영에 무한한 책임을 짊어지고 있는 집권여당임을 단 한시도 잊어서는 안 된다”며 “다시 초심으로 돌아가야 한다”고 강조했다. 그러면서 “저부터 더 낮고 더 겸손한 자세로 국민의 목소리에 귀 기울이며 오직 민생 개선에 진력하겠다”고 했다.


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