BNK경남은행 김태한 은행장, ‘사람 살리는 금융 릴레이 캠페인’ 동참

BNK경남은행은 김태한 은행장이 불법사금융 피해 예방과 포용금융 가치 확산을 위한 ‘사람 살리는 금융 릴레이 캠페인’에 동참했다고 20일 밝혔다.

서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인은 불법사금융으로 고통받는 국민을 보호하고, 금융의 사회적 책임과 포용금융의 가치를 널리 알리기 위해 추진한다.

김태한(가운데) BNK경남은행 은행장이 남녀 직원과 함께 ‘사람 살리는 금융 릴레이 캠페인’에 참여하고 있다. BNK경남은행 제공

금융기관, 공공기관, 지방자치단체 등 각계 주요 인사들이 릴레이 방식으로 참여하고 있다.

케이뱅크 최우형 은행장의 지목을 받아 캠페인에 참여한 김태한 은행장은 본점에서 임직원들과 함께 기념 퍼포먼스를 진행했다.

김태한 은행장은 “금융은 단순히 자금을 공급하는 역할을 넘어 어려움에 처한 고객이 다시 일어설 수 있도록 든든한 버팀목이 되어야 한다”며 “특히 금융취약계층이 불법사금융의 늪에 빠지지 않고 제도권 안에서 실질적인 도움을 받을 수 있도록 금융 접근성을 더욱 높이겠다”고 강조했다.

BNK경남은행은 지역 소상공인과 금융취약계층의 경제적 부담을 덜고 실질적인 금융 혜택을 체감할 수 있도록 다방면의 상생·포용금융 정책을 지속해서 추진해 나갈 방침이다.

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