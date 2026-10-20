뇌출혈 겪은 박규리 "대장암 직전 위기 겪었다"

가수 박규리가 대장암 직전까지 가는 건강 위기를 겪은 적이 있다고 했다.

박규리는 19일 방송한 TV조선 예능프로그램 '기사회생'에서 건강에 관해 얘기했다.

그는 "과거 변비와 과민대장증후군, 장염을 달고 살았다. 응급실을 수시로 드나들었고 매년 용종을 서너 개씩 떼어냈다"고 했다.

2년 전에는 대장암 전암성 병변으로 알려진 톱니형 선종까지 발견됐다고 했다. 박규리는 "대장암 직전의 위기를 겪었다"고 했다.

그는 장 건강이 나빠진 원인으로는 평소 식습관을 꼽았다.

대구 출신인 박규리는 "기름기 가득한 막창을 비롯해 매운 떡볶이, 쫄깃한 칼국수를 입에 달고 살았다"고 했다.

전문의들은 식이섬유가 부족한 식단을 지적하며 장 건강을 위해 식습관을 바꿔야 한다고 했다.

박규리는 이후 식단을 바꾸고 꾸준히 건강 관리에 나섰다고 했다. 평소 콩비지 강된장과 쌈밥을 즐겨 먹고, 채소와 과일을 동결 건조한 생식도 챙겨 먹는다고 했다. 여기에 하체 운동까지 병행하며 건강 관리에 힘쓰고 있다고 덧붙였다.

박규리는 최근 병원 검진에서 2년 전보다 장 건강이 좋아졌다는 결과를 들었다며 안도했다. 부모님도 함께 식습관을 관리하고 있다고 했다.

앞서 박규리는 30대에 뇌출혈을 겪었던 적도 있다고 했었다.

<뉴시스>

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