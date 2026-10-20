전세 찾으러 갔더니 매물표엔 ‘월세’만... 서울 아파트 임대차 51% 뒤집혔다

서울 한 부동산 중개업소 모습. 뉴스1

서울 시내 아파트 단지 상가 중개업소 유리창 풍경이 1년 만에 완전히 달라졌다. 그동안 매물판 맨 윗줄을 채우던 ‘전세’ 안내문은 자취를 감추고, 매달 수십만 원에서 백만 원이 넘는 입금액이 적힌 ‘월세’ 전단이 들어섰다.

20일 서울부동산정보광장의 아파트 거래량 자료를 분석한 결과 올해 1∼9월 서울 아파트 임대차 시장에서 월세 계약이 차지하는 비중은 51.0%를 기록했다. 2011년 서울부동산정보광장이 관련 통계를 집계하기 시작한 이래 월세 비중이 50%를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 전체 임대차 거래 17만 2027건 중 8만 7740건이 월세 계약으로, 전세(8만 4287건)보다 3453건 더 많았다.

◆ 늘어난 월세보다 무서운 ‘사라진 전세’

이번 통계 역전의 실질적인 배경은 월세 선호의 폭발이라기보다 가파른 ‘전세 실종’에 가깝다.

1∼9월 사이 월세 거래량은 전년 동기 대비 2.8% 소폭 줄어든 데 그쳤다. 반면 같은 기간 전세 거래량은 11만 6272건에서 8만 4287건으로 27.5% 급감했다. 전세 계약이 줄어드는 속도가 월세 감소 폭의 약 10배에 달하면서, 시장에 남은 거래의 무게추가 자연스럽게 월세 쪽으로 쏠린 것으로 분석된다.

이러한 거래 절벽 흐름이 4분기에도 이어질 경우, 올해는 연간 통계로도 사상 처음 ‘월세가 전세를 앞선 첫해’로 기록될 전망이다.

◆ 외곽에서 번진 월세 물결, 마포·강남 도심까지 상륙

현장의 체감 속도는 더 빠르다. 지난해 같은 기간만 해도 월세 거래량이 전세를 웃돈 곳은 금천·종로·중구·구로 등 4개 구에 머물렀다. 그러나 불과 1년 만에 강남구·마포구·용산구·영등포구 등 9개 구가 가세하면서 총 13곳으로 대폭 늘었다.

종로구는 전체 임대차 중 월세 비중이 65.6%에 달해 서울에서 가장 높았다. 중랑구 역시 1년 전 44.6%에서 올해 64.9%로 20.3%포인트 급등하며 서울 25개 구 가운데 가장 가파른 상승세를 나타냈다. 중랑구는 전세가 16.5% 줄어드는 사이 월세 계약이 91.6% 폭증했다. 강남구 또한 월세 거래가 8406건으로 전세(7170건)를 1200건 이상 앞지르며 월세 비중 54.0%를 기록했다.

반면 목동 학군지를 낀 양천구는 월세 비중이 42.1%로 서울에서 가장 낮았고, 도봉구·성북구(각 44.7%), 강서구(45.6%) 등 외곽 일부 지역은 아직 전세 계약 비중이 우위를 유지하고 있다.

◆ 매달 통장에서 빠져나가는 166만 1000원... 임차인 한숨

전세 매물을 찾지 못해 등 떠밀려 월세 시장으로 진입한 세입자들의 주거비 부담은 갈수록 무거워지는 분위기다.

한국부동산원의 전국주택가격동향조사에 따르면 지난 9월 서울 아파트 평균 월세는 166만 1000원에 달했다. 1년 전(144만 3000원)과 비교하면 매달 내야 하는 주거 비용이 21만 8000원 늘어났다. 중간 가격대를 나타내는 중위 월세도 120만 원에서 140만 원으로 20만 원 뛰었다.

내 집 마련이 늦어진 임차인들이 매달 고정 지출로 수백만 원대의 월세를 감당해야 하는 구조로 재편되면서, 가계 소비 여력 위축으로 이어질 수 있다는 우려도 함께 커지고 있다.

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