아침 ‘최저 7도’ 쌀쌀한 출근길…남부·제주 등 전국 곳곳 가을비 [오늘날씨]

화요일인 20일은 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 낮 최고기온은 19~22도에 머물러 선선하겠다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다.뉴시스

기상청에 따르면 전날 밤 전라권과 제주도에서 시작된 비는 이날 남부지방으로 확대되겠다. 비는 남부지방에서 21일 새벽까지, 제주도에서는 21일 아침까지 이어지겠다.

이날 늦은 오후부터 밤사이 충청권에도 비가 내리겠으며, 밤에는 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지에도 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 광주·전남과 부산·울산·경남이 20~60㎜, 전북과 대구·경북 중남부가 5~30㎜다. 대전·세종·충남과 충북은 5~10㎜, 경북 북부와 울릉도·독도는 5㎜ 안팎으로 예상된다.

제주도는 5~40㎜, 산지와 중산간 지역은 많은 곳에서 60㎜ 이상의 비가 내리겠다. 서울·인천·경기와 서해5도, 강원 남부 내륙·산지에는 5㎜ 미만의 비가 예상된다.

새벽부터 아침 사이 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충남권 내륙, 충북 중·북부, 경북 북부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 비가 내리는 지역은 도로가 미끄럽고 가시거리가 짧아질 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 7~19도, 낮 최고기온은 19~22도로 예보됐다. 주요 도시별 아침 최저기온은 서울·인천 11도, 춘천 9도, 강릉 14도, 대전 12도, 전주 13도, 광주 15도, 대구 14도, 부산 17도, 제주 18도다.

낮 최고기온은 서울 22도, 인천 21도, 춘천·강릉·전주 22도, 대전·광주·대구·부산 21도, 제주 25도로 예상된다. 기온은 평년과 비슷하겠으나 21일 낮부터는 평년보다 낮아지겠다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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