트럼프 "김정은과 만남? 누가 요청하고 있는지도 확실하지 않다"

김정은 북한 국무위원장과의 만남을 꾸준히 희망해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전에서 11월 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성에 대해 “모르겠다”고 밝혔다. 그는 “누가 회담을 요청하고 있는지도 확실치 않다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 ‘다음 달 중국에서 북한 지도자와 만날 수 있다고 생각하나’라는 질의를 받고 “모르겠다. 모르겠다. 나는 누가 회담을 요청하고 있는지에 대해서도 확실하지 않다(I'm not sure that anybody's asking for a meeting)”고 말했다. 이어 그는 “나는 김정은 위원장과 아주 잘 지내고 있다”며 “나와 김정은의 관계는 매우 좋다”고 재차 강조했다.

트럼프 대통령의 이날 언급은 김 위원장을 향해 전제조건 없는 북미 회담을 재개하자며 한·미 연합훈련 축소 지시까지 했던 그간의 태도와는 결이 달라진 것으로 풀이된다. 그동안 지속해서 김 위원장을 향해 구애를 보냈지만, 북한이 좀처럼 호응하지 않으면서 회담 성사 가능성을 낮춘 언급으로도 보인다.

그동안 트럼프 대통령은 북한의 핵무기 수를 구체적으로 언급하면서 북한을 핵보유국(Nuclear Power)으로 기정사실화하는 한편 김 위원장과 “연내에 만날 것”이라고 장담해왔다. 불과 1주일 전인 지난 12일에는 취재진과 문답하는 과정에서 APEC 정상회의 참석을 계기로 김 위원장을 만날 가능성에 대해 “그럴 수 있다”며 김 위원장과 회담이 성사될 경우 “흥미진진할 것”이라고 말하기도 했다.

앞서 지난 12일 주미한국대사관 외통위 국정감사에서 강경화 주미대사는 북·미 정상회담 개최 가능성에 대해 “구체적인 진전 사항이 없는 것으로 알고 있다”고 말한 바 있다. 일방적인 워싱턴 외교가의 이같은 인식에도 불구하고 트럼프 대통령은 김 위원장과의 만남이 가능할 것처럼 언급해온 바 있지만, 이날 언급은 그간의 적극적인 기류에서 한 발 물러선 것이다.

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