이찬진 “복무 중 병사 대부업 대출 금지 검토”… ETF 심사도 도마

의무복무 병사가 대부업체에서 돈을 빌리지 못하게 하는 방안이 검토된다. 이찬진 금융감독원장은 19일 국회 정무위원회 국정감사에서 대부업법에 관련 내용을 담는 방안을 살펴보고 금융위원회·군 당국과 협의하겠다고 밝혔다. 이날 국감에서는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 심사 과정도 도마에 올랐다.

국민의힘 박대출 의원은 통상 한국거래소의 상장 예비심사와 금감원의 신고서 심사를 거치는데, 이번에는 거래소 예비심사가 끝나기 전에 금감원이 심사를 시작했다고 지적했다. 이 원장은 이런 경우가 처음인지 묻자 “저희가 확인해보니 그런 것 같다”고 답했다.

이찬진 금융감독원장이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 금융감독원 등에 대한 국정감사에서 질문을 듣고 있다. 뉴시스

심사를 서두른 이유를 묻자 이 원장은 금융위가 4월 중순 발표한 상장 일정을 맞추려 했다고 말했다. 그는 “그 일정을 맞추기 위해 심사를 빨리 한 부분이 있다”고 했다. 단일종목 레버리지 ETF 16개는 지난 5월27일 상장됐다. 금감원은 거래소 예비심사가 신고서 심사의 필수 절차는 아니며, 4월28일 제출된 신고서를 15일간 심사했다고 밝혔다.

이 원장이 지난 6월 기자간담회에서 “드러누워서라도 막았어야 했나”라고 한 발언도 도마에 올랐다. 의원들이 출시를 막지 못한 이유를 따져 묻자, 그는 정책이 이미 확정된 상황이었다며 해당 발언은 투자자 피해를 경고하기 위한 것이었다고 해명했다. “투자자 경보를 울리기 위해서 메시지를 세게 냈던 것”이라고 했다. 상품 출시가 코스피 급락의 원인 중 하나였느냐는 질문에는 “일정 부분 원인이 있다고 생각한다”고 답했다.

아들이 재직 중인 미래에셋자산운용과 관련한 이해충돌 의혹도 제기됐다. 국민의힘 박성훈 의원이 이 원장에게 취임 직후 미래에셋자산운용 등 14개 기관에 대해 직무 회피와 사적 이해관계를 신고했는지 묻자, 이 원장은 오해를 막기 위해 사전 예방 차원에서 회피해뒀다고 답했다. 스페이스X 공모주 청약 판매와 관련해 6월부터 진행 중인 미래에셋증권 검사에 대해서는 전문투자자 등록 과정에서 업무용 PC 대신 모바일을 이용해 공식 자료를 남기지 않은 부분이 있어 개별 조사가 필요하다고 말했다.

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