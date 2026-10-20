임금님 수라상 김치 재현… 궁중음식 체험 활짝

서울 종로구가 임금의 수라상부터 사대부가의 김치까지 조선의 전통 음식 문화를 선보인다. 종로구는 24일 운현궁에서 ‘2026 궁중과 사대부가 전통 음식 축제’를 개최한다고 19일 밝혔다.



구에 따르면 올해 축제는 ‘궁중과 반가의 장과 김치’를 주제로 국가 무형유산이자 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 장 담그기와 김장 문화를 조명한다.



백미는 옛 조리서에 담긴 음식 문화를 살펴보는 전시다. 궁중음식관에서는 임금의 수라상에 올랐던 장과 김치를 재현한다. 사대부가음식관에서는 조선 시대 양반가의 장과 김치가 시대에 따라 어떻게 달라졌는지 보여준다. 음식 명인의 지도에 따라 김치와 청병, 막장을 담그고 두텁단자와 구기자막걸리를 빚는 ‘전통음식명인관’과 ‘전통음식체험관’도 운영한다.



종로구민을 위한 체험부스는 올해 처음 마련된다. 명인과 함께 전통 음식을 만드는 프로그램을 40분씩 모두 6차례 진행한다. 타래버선 키링과 달항아리 브로치를 만드는 ‘전통공예관’은 별도로 운영한다.

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