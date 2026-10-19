에코프로비엠, 우리사주·구주주청약률 103.25%, 11월 5일 신주 상장

에코프로비엠이 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 103.25%의 청약률을 기록한 것으로 나타났다.

이번에 확보한 자금은 인도네시아 니켈 제련소 투자에 집중 투입해 삼원계 양극재 경쟁력을 끌어올릴 계획이다.

에코프로비엠 로고. 에코프로 제공

에코프로비엠은 우리사주조합과 구주주(신주인수권증서 보유자)를 대상으로 진행한 유상증자 청약 결과 발행예정주식 총수 990만990주에 대해 총 1022만2629주의 청약이 접수돼 최종 청약률 103.25%를 기록했다고 19일 밝혔다.

유상증자로 발행되는 신주는 오는 11월 5일 상장될 예정이다.

이번 청약 결과는 에코프로비엠의 중장기 성장 전략과 투자 계획에 대한 사내 임직원 및 기존 주주들의 신뢰가 반영된 것으로 평가된다.

에코프로비엠은 조달 자금 가운데 7650억 원을 인도네시아 통합 양극재 밸류체인 구축의 핵심인 BNSI 니켈 제련소 투자에 활용하고, 1211억 원은 유럽 생산 거점인 헝가리 공장 투자에 사용할 예정이다.

BNSI 니켈 제련소는 에코프로그룹이 인도네시아 니켈 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등과 함께 추진하는 프로젝트다.

에코프로와 에코프로비엠이 대주주로서 사업을 주도한다. 제련소는 연간 9만 톤 규모의 니켈 생산 능력을 갖출 예정으로 에코프로그룹은 이를 통해 안정적인 니켈 조달 기반을 확보할 계획이다.

니켈은 하이니켈 삼원계 양극재의 핵심 원료다. 에코프로비엠은 BNSI 투자를 계기로 니켈 원료부터 전구체, 양극재로 이어지는 수직계열화 공급망 구축에 속도를 낼 방침이다.

원재료를 내재화하면 원료 가격 변동에 따른 부담을 줄이고 공급 안정성도 함께 확보할 수 있다.

에코프로비엠은 이를 바탕으로 글로벌 배터리 제조사와 완성차 업체를 상대로 한 수주 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

에코프로비엠 관계자는 "회사의 중장기 성장 전략과 투자 계획에 대한 주주분들의 신뢰를 보여주는 의미 있는 결과"라며 "확보한 자금을 인도네시아 니켈 공급망 구축에 집중 투자해 삼원계 양극재의 원가 경쟁력과 공급 안정성을 높이고, 지속 가능한 성장 기반을 공고히 해 나가겠다"고 말했다.

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