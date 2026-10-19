공형진, 차지연에 무례한 진행 논란 사과… “불쾌하게 할 의도 없었다”

사진=극동방송 화면 캡처

배우 공형진이 뮤지컬 배우 차지연을 향한 부적절한 언행으로 논란에 휩싸인 가운데 소속사를 통해 사과했다.

공형진의 소속사 케이하트엔터테인먼트는 19일 공식 입장을 내고 최근 불거진 진행 태도 논란에 대해 해명하며 고개를 숙였다.

소속사 측은 “공형진은 평소 친분이 있는 후배 배우 차지연에게 현장에서 긴장하지 말고 편안하게 함께하자는 취지로 말을 건넨 것”이라며 “상대를 무안하게 하거나 불쾌하게 하려는 의도는 아니었다”고 밝혔다.

이어 “현장에서 오간 대화와 표현이 본래의 취지와 달리 전달되면서 오해와 논란이 발생한 점에 대해 안타깝게 생각한다”며 “이미 차지연 측에도 사과의 뜻을 밝혔으며, 불쾌하게 느끼신 모든 분께 다시 한번 사과드린다”고 전했다.

또한 “친근한 분위기에서 건넨 말이라 하더라도 공적인 행사에서는 상대방에 대한 배려가 우선돼야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”며 “자신의 표현이 현장을 지켜본 분들이나 팬들에게 불편하게 받아들여졌다면 진심으로 송구스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

소속사는 이번 논란으로 행사의 본래 취지가 가려진 데 대해서도 아쉬움을 나타냈다. 극동방송 창사 70주년이라는 뜻깊은 행사가 논란으로 주목받게 된 점에 송구한 마음을 전하며, 행사 관계자와 현장을 찾은 참석자, 팬들에게도 감사와 유감의 뜻을 밝혔다.

끝으로 “이번 일이 당사자들의 의도와 현장의 맥락을 충분히 살피지 못한 채 확대 해석되기보다는 서로에 대한 이해와 배려 속에서 원만하게 마무리되기를 바란다”며 “향후 공적인 언행에 더욱 신중하도록 노력하겠다”고 전했다.

앞서 공형진은 지난 17일 서울 성동구 한양대학교에서 열린 극동방송 창사 70주년 기념 행사인 ‘창사 70주년 극동방송 홈커밍데이’ 특별 공연의 중간 진행자로 무대에 올랐다.

당시 노래를 마친 차지연은 공형진을 향해 “안녕하십니까, 선배님”이라고 인사했다. 이에 공형진은 “선배니까 다시 한번 인사하라”고 말하며 재차 인사를 요구했다. 이어 “내가 얘보다 훨씬 선배인데”라고 발언해 논란을 키웠다.

이후 차지연이 공형진의 말에 “아멘”이라고 화답하자 공형진은 “조금 있으면 치겠다”고 농담을 건네기도 했다. 이와 함께 차지연을 향해 “얘”, “너”, “지” 등의 호칭을 사용한 장면도 알려지면서 공식적인 행사에서 후배를 존중하지 않는 태도라는 비판이 이어졌다.

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