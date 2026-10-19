韓 “브런슨 전작권·DMZ 발언 우려”… 美 “공감”

제이비어 브런슨 한미연합군사령관이 16일 국방컨벤션에서 열린 ‘2026 한·미 연합워파이팅포럼’에서 기조연설을 하고 있다.

한국이 비무장지대(DMZ) 남쪽 철책선에서 시작한다는 제이비어 브런슨 주한미군사령관(유엔군사령관 겸 한미연합군사령관)의 최근 발언을 놓고 파장이 지속되고 있다.



19일 군 당국에 따르면 국방부는 미 워싱턴 미 국방부(전쟁부) 채널을 가동해 브런슨 사령관의 발언이 초래할 오해와 안보상 우려를 직접 전달했다. 미국 측은 한국 군 당국에 “한국 측의 우려와 의견에 공감한다”는 입장을 표명한 것으로 전해졌다.



브런슨 사령관의 발언에 대해 유엔사는 “대한민국의 주권에는 의문의 여지가 없다”고 해명했으나, 후폭풍은 계속되고 있다. 김규하 육군참모총장은 이날 충남 계룡대 육군본부에서 열린 국회 국방위원회 육군 국정감사에서 더불어민주당 민홍철 의원이 브런슨 사령관의 해당 발언을 거론하며 동의 여부를 묻자 “동의하지 못한다”고 답했다. 브런슨 사령관이 전시작전통제권 전환과 관련해 ‘조건이 바뀌었다’고 말한 것에 대한 견해를 묻는 질의에는 “발언에 신중해야 한다고 생각한다”고 밝혔다. 브런슨 사령관은 최근 한 세미나에서 “우리 중 누구도 (전작권 전환을 위한) 조건이 변하지 않았다고 말할 수 없다”며 “조건이 변했고 우리의 계획을 바꿨기 때문에 우리가 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다”고 언급한 바 있다.



김 총장은 다만 브런슨 사령관에 대한 평가에는 신중할 필요가 있다는 의견을 밝혔다. 그는 민주당 김병주 의원이 재차 브런슨 사령관의 영토 관련 발언에 대한 입장을 묻자 “영토 주권에 대한 국방부와 육군의 입장은 확고하지만, 브런슨 사령관의 발언은 전체적인 맥락과 입장을 살펴볼 필요가 있다”고 말했다. 김 총장은 “한·미 간, 특히 한·미 군인 간에는 6·25전쟁 때 피를 흘려 나눈 전우애와 깊은 유대감이 이어져 왔다”며 “브런슨 사령관은 개인적으로 만났을 때 대한민국 방위에 대한 깊은 애착이 있다”고 강조했다. 김 총장은 이어 “한·미동맹 차원과 군사 대 군사 관계 측면에서 바라볼 때 브런슨 사령관에 대한 평가는 좀 신중하고 절제가 필요하지 않나 생각한다”고 덧붙였다.



김 총장은 국방부가 추진 중인 육·해·공군 사관학교 통합과 관련한 민주당 황명선 의원의 질문에 “미래의 대한민국을 잘 지키기 위한 것”이라고 말했다. 김 총장은 “전력 및 무기체계를 운영하는 것은 사람인데, 이를 운영하는 사람을 어떻게 미래전에 대비해서 잘 교육시킬 수 있을지 선택해야 하는 갈림길에 있다고 본다”며 “그 갈림길은 지금의 사관학교 체제에서 좀 더 효율성을 높일 것이냐, 아니면 새로운 구조로 가야 하느냐라는 것”이라고 말했다. 김 총장은 ‘사관학교 통·폐합밖에 방법이 없느냐’는 국민의힘 임종득 의원 질의에는 “통·폐합이 아니라 창설이라고 생각한다”며 “사관학교의 정체성 및 역사 문제를 계승하고 존중하는 측면에서 생각하고 있다”고 말했다.

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