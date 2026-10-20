현대건설, 호주 전력망 사업 보폭 넓힌다

현대건설이 호주에서 전력망과 재생에너지 사업을 확대하기 위해 현지 에너지 기업 및 글로벌 투자회사와 협력을 강화하고 있다. 현대건설은 지난 16일(현지시간) 호주 멜버른에서 현지 에너지 기업 오스넷(AusNet)과 전력망 구축 및 연결 사업에 협력하는 내용의 합의각서(MOA)를 체결했다고 19일 밝혔다.



오스넷은 호주 빅토리아주에서 전기와 가스를 공급하고 송전망을 운영하는 기업이다. 현대건설은 지난해 오스넷과 업무협약(MOU)을 맺고 송전망과 변전시설 구축을 위한 협력 관계를 마련했다. 앞서 현대건설은 15일 덴마크에 본사를 둔 에너지 투자회사 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스와도 업무협약을 체결했다. 양사는 호주를 비롯한 아시아·태평양 지역에서 풍력·태양광 등 재생에너지 발전시설과 관련 기반시설을 공동 개발하기로 했다.

이한우 현대건설 대표이사(오른쪽)와 데이비드 스메일스 오스넷 대표가 16일(현지시간) 호주 멜버른에서 파트너십 합의각서(MOA)를 체결하고 있다. 현대건설 제공

현대건설 관계자는 “에너지 밸류체인 전반의 기술력과 사업 역량을 보유하고 있는 현대건설이 중장기적 파트너십을 통해 호주를 비롯한 아시아·태평양 시장에서 강력한 시너지를 창출할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

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