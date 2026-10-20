벤츠, 차세대 전기차 시장 공략 속도

메르세데스-벤츠 코리아가 차세대 전기차 플랫폼을 적용한 ‘디 올뉴 일렉트릭 CLA’(사진)와 ‘디 올뉴 일렉트릭 GLC’를 국내에 출시한다. 19일 메르세데스-벤츠 코리아에 따르면 전기차 CLA는 벤츠의 모듈형 플랫폼 MMA를 처음 적용한 모델이다. 국내에는 85kWh 용량의 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 탑재한 ‘CLA 250+’와 58kWh 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 장착한 ‘CLA 200’을 선보인다. 1회 충전 주행거리는 국내 인증 기준 각각 474㎞와 342㎞다. 800V 충전 시스템을 적용해 배터리 잔량 10%에서 80%까지 각각 약 22분과 20분 만에 충전할 수 있다.



전기차 GLC는 중형 전기차 전용 플랫폼 MB.EA를 처음 적용했다. 우선 출시하는 ‘GLC 300 4MATIC’은 85kWh NCM 배터리로 국내 인증 기준 최대 448㎞를 달린다. 최대 320kW 급속 충전을 지원한다. 두 모델은 다음 달 중순부터 고객에 인도한다.

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