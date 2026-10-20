HD현대, 美서 무인수상함 자율운항 시연

HD현대가 미국 현지에서 무인수상함의 자율운항 기술을 선보였다.



HD현대는 최근 미국 캘리포니아주 롱비치항 앞바다에서 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴과 공동으로 무인수상함 자율운항 시연회(사진)를 열었다고 19일 밝혔다. 시연회에는 장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장(부사장)을 비롯해 안두릴, 미 해군·해안경비대, 미국선급(ABS), 한국 해군·방위사업청 등 양국 관계자 40여명이 참석했다.



양사는 약 3시간30분간 자율항해, 임무 변경, 편대 운항, 기관 고장 시 비상조치 등 다양한 해상 상황에 대처하는 기술 역량을 선보였다. 실증 전 과정은 육상 관제소를 통해 실시간 중계됐다. 한국 기업이 미국 현지에서 무인수상함 기술을 시연한 것은 처음이라고 한다.



시연에 쓰인 선박은 미국 해군이 운영하던 368t급 대형 무인수상 시험선을 개조한 것으로, HD한국조선해양의 함정 자율화 솔루션 ‘VAone’과 안두릴의 임무 자율화 솔루션 ‘래티스’를 탑재했다. VAone은 함정의 기관 상태를 실시간으로 점검해 이상을 확인하고 자동 대응하는 기관 자율 시스템과 함정 손상을 감지해 스스로 조치하는 손상 자율 솔루션을 갖췄다.



HD현대는 “VAone과 래티스를 결합해 항해부터 기관, 손상, 무장에 이르는 자율화 기술을 구현했다”고 설명했다. 해상에서 발생할 수 있는 여러 상황에 무인수상함이 연속적으로 판단하고 대응하며 복합 임무를 수행하는 능력을 확인했다는 것이다.



양사는 이번 시연을 바탕으로 미국을 비롯한 글로벌 무인수상함 시장 진출을 추진할 계획이다. HD현대는 안두릴과 체결한 자율 무인수상함 설계·건조 계약에 따라 울산 조선소에서 시제함도 건조하고 있다. 이르면 다음 달 진수해 시범 운항할 예정이다.

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