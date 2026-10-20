[이코노 브리핑] 한투증권, DC·IRP적립금 44.8% 증가 외

한투증권, DC·IRP적립금 44.8% 증가

한국투자증권이 올해 들어 3분기까지 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형 퇴직연금(IRP) 적립금이 44.8% 늘어 전체 퇴직연금 사업자 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다고 19일 밝혔다. 3분기 말 기준 한투증권의 DC·IRP 적립금 합산액은 18조5160억원으로, 지난해 말 12조7868억원보다 5조7292억원 늘었다. IRP 계좌 수는 3분기 말 기준 57만1880개로, 지난해 말 47만2736개보다 9만9144개 늘었다.

수협, 개인 인터넷뱅킹 전자점자 도입

Sh수협은행은 시각장애인의 금융 접근성 제고를 위해 개인 인터넷뱅킹에 전자점자 서비스를 16일 도입했다고 19일 밝혔다. 전자점자 서비스는 개인 인터넷뱅킹 화면의 텍스트를 점자 파일로 변환해 시각장애인이 점자정보 단말기로 확인하거나 점자 프린터를 이용해 출력할 수 있게 하는 서비스다. 상품별 거래·이체내역 조회, 신용카드 이용대금 청구서, 각종 증명서 발급 등 23개 주요 메뉴를 전자점자 파일 형태로 제공한다.

‘흑백요리사’셰프와 국산 수산물 홍보

수협중앙회는 넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사’ 출연 셰프들과 손잡고 일본·대만 등에서 국산 수산물 홍보 행사를 열어 해외 외식시장 공략에 나선다고 19일 밝혔다. 지난 17일에는 일본 오사카 츠지 조리사 전문학교에서 정호영 셰프가 붕장어 우동과 전복 스테이크를 선보이고 미역 등 국산 수산물의 특징과 손질법을 소개했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지