강원소방, 병원급 소방시설 소급설치 91.8%완료…연말까지 마무리

강원도소방본부는 병원급 의료기관의 화재안전성 강화를 위한 소방시설 소급설치 추진 결과 도내 대상 73곳 중 67곳(91.8%)이 완료됐다고 19일 밝혔다. 남은 곳은 공사 중인 5곳과 공고∙입찰 추진 중인 1곳으로 올해 연말 완료 예정이다.

이번 소급설치 사업은 화재 발생 시 자력대피가 어려운 환자들의 안전을 확보하고 초기 대응력을 높이기 위해 스프링클러설비 등 핵심 소방시설을 의무설치하는 제도다. 법적 유예기간이 오는 12월 31일 종료된다.

강원소방본부 로고. 강원소방본부 제공

현재 공정률 80%이상을 보이는 대상은 정상적으로 공사가 진행되고 있다. 1곳은 입찰 절차 중으로 유예기간 만료전까지 전 대상의 공정 완료를 차질 없이 이행할 계획이다.

도 예방안전과장은 설치독려를 위해 지난 7일 원주시 소재 병원을 방문하는 등 현장 지도∙점검을 통해 공정진행 현황을 모니터링하고 관리∙감독을 강화하는 한편 유예기간 종료시점까지 이행하지 않은 대상에 대해서는 법령에 따라 행정조치를 할 예정이다.

오승훈 소방본부장은 “병원은 입원실이나 거동이 불편한 환자가 많아 화재 발생 시 신속한 초기 대응과 안전한 대피가 무엇보다 중요하다”며 “남은 의료기관도 기한 내 소방시설 설치를 완료할 수 있도록 철저히 관리해 도민이 안심하고 이용할 수 있는 의료환경을 조성하겠다”고 말했다.

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