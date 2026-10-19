인천 강화군 해안서 '北 유실 추정' 지뢰 또 발견…이달 4번째

북한에서 유실돼 떠내려온 것으로 추정되는 대인지뢰가 인천시 강화군 일대 해안에서 잇따라 발견돼 군 당국이 안전 조치했다.



19일 해병대 2사단에 따르면 이날 오전 10시 10분께 강화군 볼음도 조갯골 해안 인근에서 우리 장병들이 해안수색 정찰 중 반보병지뢰 1개를 발견했다.

북한 유실지뢰 탐색하는 해병대 장병들. 연합뉴스

군 당국은 폭발물처리반(EOD)을 투입해 해당 지뢰를 오후 1시 20분께 현장에서 폭파 처리했으며 이 과정에서 인적·물적 피해는 발생하지 않았다.



군은 지난 여름철 집중호우로 북한 지역에서 유실된 지뢰가 떠내려온 것으로 추정하고 있다.



북한 측 지뢰가 강화도 해안에서 발견된 것은 이달에만 4번째다.



지난 8일에는 강화군 주문도 대빈창해수욕장에서 대인지뢰 1개가 발견됐고, 지난 10일에도 강화군 주문도 응구지 해안과 오두돈대 인근 해안에서 각각 대인지뢰와 목함지뢰가 1개씩 발견돼 군 당국이 처리했다.



앞서 지난 7∼8월 강화군 일대 해안에서는 목함지뢰와 대인지뢰 17개가 잇따라 발견된 바 있다.



해병대 2사단 관계자는 "지역 주민이 안전하게 해안을 이용할 수 있도록 수색과 예방 활동을 하고 있다"며 "위험 지역 출임을 삼가고, 의심 물체를 발견할 경우 경찰이나 군으로 신고해달라"고 당부했다.

<연합>

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