李대통령 "여순 10·19사건 진상규명 국정과제 추진"

(서울=연합뉴스) 윤호중 행정안전부 장관이 19일 전남광주 순천시 오천그린광장에서 열린 '제78회 여순사건 합동추념식'에서 이재명 대통령의 추념사 하고 있다. 2026.10.19 [행정안전부 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

제78주기 여수·순천 10·19사건 합동추념식이 19일 전남광주 순천시 오천그린광장에서 거행됐다.



추념식에는 민형배 전남광주통합특별시장과 윤호중 행정안전부 장관, 여수·순천 10·19사건 희생자 유족과 시민 등 800여 명이 참석했다.



추념식은 4대 종교의례와 헌다·헌무 등 식전행사를 시작으로 희생자 묵념, 헌화·분향, 경과보고, 유족 대표 인사말, 대통령 추념사, 유족 사연 소개, 평화문학상 수상작 낭독, 추모공연과 추모곡 합창 순으로 진행됐다.



유족 박경진 씨는 여순사건 당시 희생된 아버지 고 박찬길 검사의 사연을 전하며, 78년이 지나도록 지워지지 않은 가족의 아픔과 진상규명에 대한 염원을 전했다.



윤호중 행정안전부 장관은 역대 합동추념식 가운데 처음으로 대통령 추념사를 대독했다.



지난해 제77주기에는 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 추모 메시지를 전했으나, 올해는 행사장에서 대통령 명의의 추념사가 공식 발표됐다.



이 대통령은 추념사에서 "법 제정과 진상규명 착수만으로 국가의 책임이 끝나는 것은 아니다"며 "여순사건 진상규명을 국정과제로 추진하고, 진상조사보고서를 완성해 희생자와 유족의 명예를 온전히 회복하겠다"고 밝혔다.



이어 "국민을 지키는 것이 국가의 당연한 책무"라며 ""국가권력에 의한 억울한 희생이 반복되지 않는 나라를 만들겠다"고 말했다.



추념사에 이어 제3회 여수·순천 10·19평화문학상 시 부문 최우수상 수상작 '열여섯 살이었다' 낭독이 진행돼 여순사건의 아픔을 되새기고 평화·인권의 가치를 공유했다.



창작음악극 '기억의 타살'과 순천시립합창단의 추모곡 합창도 펼쳐져 희생자의 넋을 기리고 화해와 상생의 메시지를 전했다.



민형배 시장은 추념사에서 "내년에는 국가 차원의 첫 진상조사보고서가 공개돼 78년 동안 묻혀 있던 진실이 대한민국의 공식 기록으로 남게 된다"며 "신고를 기다리고만 있지 않고 아직 드러나지 않은 희생자를 먼저 찾아 나서겠다. 남아 있는 기록과 증언을 찾아 모으고, 발굴된 유해가 가족의 품으로 돌아오도록 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.



통합시는 내년 4월 진상조사보고서 완성을 앞두고 미신고 희생자 발굴과 명예회복에 힘쓸 계획이다.



추모공간 조성, 유족 생활보조비 지원, 트라우마치유센터 운영 등을 통해 희생자 예우와 유족의 일상 회복을 지속해 지원할 방침이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지