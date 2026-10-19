SNS 타고 젊은 층 사로잡은 비녀…전통 장신구의 ‘힙한 변신’

전통 장신구인 비녀가 소셜미디어(SNS)를 타고 젊은 세대 사이에서 새로운 패션 아이템으로 주목받고 있다. 올림머리를 손쉽게 연출하는 스타일링 영상이 인기를 끌면서 비녀를 찾는 소비자가 늘고 있다.

2026년 10월 15일 서울 동대문시장의 한 액세서리 매장에서 손님들이 비녀 등 헤어 액세서리를 고르고 있다. 연합뉴스

유행이 지나간 물건을 새롭게 발견하고 자신만의 방식으로 활용하는 소비문화 속에서 비녀는 전통 장신구를 넘어 개성을 표현하는 패션 아이템으로 자리 잡고 있다.

최근 인스타그램에는 ‘절대 안 풀리는 비녀 꽂기’, ‘출근·모임 만능 비녀 20초 팁’ 등 비녀 활용법을 소개하는 영상이 잇따라 올라오고 있다. 일부 영상은 수만∼수십만 회의 조회수를 기록했으며, 동대문시장 상인이 손님의 머리를 직접 올려 비녀를 꽂아주는 영상은 조회수 160만 회를 넘기기도 했다.

최근 유행하는 비녀는 전통적인 형태와 차이가 있다. 두 갈래로 갈라진 U자형 핀이 주를 이루며, 서양식 올림머리인 ‘프렌치 번’을 연출할 때 사용하는 헤어핀과 비슷하다. 머리카락을 말아 핀으로 고정하는 방식으로, 간편하게 올림머리를 만들 수 있다는 점이 특징이다.

젊은 소비자들은 비녀의 역사적 의미보다는 디자인과 활용도에 주목하는 분위기다. SNS에서 본 스타일을 직접 시도하거나 자신만의 방식으로 연출하기 위해 비녀를 구매하는 사례가 늘고 있다.

한 소비자는 “판매자가 직접 머리를 손질해 비녀를 꽂아주는 영상을 보고 우아한 올림머리를 해보고 싶어졌다”며 “해외에서 비녀를 활용하는 영상을 보면서도 관심이 생겼다”고 말했다. 젓가락 모양 비녀를 사용해 본 또 다른 소비자는 “한 가닥짜리 비녀보다 두 갈래 형태가 머리를 더 안정적으로 고정해 주는 것 같다”고 했다.

15일 서울 동대문시장의 한 액세서리 매장에 진열된 옥반지 등 반지. 연합뉴스

SNS를 통한 관심은 판매 증가로도 이어지고 있다. 한 액세서리 매장 업주는 비녀가 인스타그램에 소개된 뒤 판매량이 약 30% 늘었다고 전했다. 사용법을 몰라 구매를 망설이던 소비자들이 SNS 영상으로 착용법을 익히면서 비녀를 직접 찾아오는 경우도 많아졌다는 설명이다.

전문가들은 이러한 흐름을 취향 중심의 소비문화와 전통의 현대적 재해석이 결합한 현상으로 해석한다.

한 소비 트렌드 전문가는 젊은 세대가 물건이 가득한 시장을 직접 둘러보며 자신의 취향에 맞는 아이템을 찾아내는 과정 자체를 즐긴다고 분석했다. 전통적인 비녀를 서양식 올림머리와 결합해 새로운 분위기를 연출하는 방식도 젊은 소비자에게 매력적으로 받아들여질 수 있다는 설명이다.

소비자학 분야의 한 전문가는 SNS에서 특정 스타일이 주목받으면 다른 소비자들이 이를 따라 하고, 판매자들도 반응을 살펴 새로운 상품과 활용법을 선보이는 순환 구조에 주목했다. 소비자가 단순히 물건을 구매하는 데 그치지 않고 유행을 만들고 확산하는 과정에 참여한다는 것이다.

유행이 지나간 물건을 새롭게 발견하고 자신만의 방식으로 활용하는 소비문화 속에서 비녀는 전통 장신구를 넘어 개성을 표현하는 패션 아이템으로 자리 잡고 있다.

옥반지 등 전통적인 소재와 형태를 활용한 액세서리도 관심을 얻고 있지만, 소비자 취향에 따라 선호도는 달라 기존의 실반지나 레이어드 반지 등과 다양한 스타일이 공존하고 있다.

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