LG 가전 끊임없는 혁신, 글로벌 고객에게 알린다

LG전자가 1958년 창립 이래 이어 온 가전 혁신의 여정과 미래 비전을 글로벌 고객에게 알린다.

LG전자는 최근 ‘삶이 묻는 질문, LG가 답하다’를 주제로 브랜드 헤리티지 영상을 제작해 세계적인 명소인 미국 뉴욕 타임스스퀘어 옥외 전광판에 공개했다. 이번 영상은 가사 노동의 부담을 줄여 고객이 집에서 더 가치 있는 일에 집중할 수 있도록 하는 LG전자 가전 사업의 목표 ‘제로 레이버 홈’을 글로벌 고객과 공유하기 위해 마련됐다.

LG전자가 1958년 창립 이후 이어 온 가전 혁신의 여정과 미래 비전을 글로벌 고객에게 알리기 위해 제작한 브랜드 헤리티지 영상 ‘삶이 묻는 질문, LG가 답하다’가 미국 뉴욕 타임스스퀘어 옥외 전광판에서 상영되고 있다. LG전자 제공

영상에는 고객의 일상 속 불편을 해결하며 이어 온 가전 혁신의 여정과 가전 사업을 통해 축적한 고객 이해와 기술 역량을 바탕으로 AI홈, 홈로봇 등 피지컬 AI 분야로 혁신을 확장해 나가는 미래 비전이 담겼다.

영상은 세탁가전의 혁신 여정부터 조명한다. 1969년 국내 최초 세탁기 ‘백조세탁기(WP-181)’부터 ‘LG 트윈워시’, ‘LG 워시타워’에 이르는 제품 혁신을 보여준다. LG전자는 서로 다른 종류의 세탁물을 한 번에 세탁하고 싶다는 고객의 목소리를 반영해 2015년 드럼세탁기 아래에 소형 통돌이 세탁기 ‘미니워시’를 결합한 LG 트윈워시를 선보였다. 2020년에는 세탁기와 건조기를 일체형 디자인으로 구현한 LG 워시타워를 출시해 공간 활용성을 한층 높였다.

냉장고의 혁신 과정도 소개한다. 1965년 ‘눈표냉장고(GR-120)’부터 냉장고 문 전체를 열지 않고도 자주 사용하는 식품을 꺼낼 수 있는 ‘매직스페이스’, 문을 두드려 내부를 확인할 수 있는 ‘노크온’ 기술까지 고객 편의를 높여 온 혁신을 담았다. 노크온이 적용된 제품은 출시 이후 10년간 1분당 1대꼴로 판매돼 누적 판매량 530만 대를 넘어섰다. 고객의 취향과 주거 공간의 변화에 발맞춰 진화해 온 가전 디자인도 소개한다. 1980년대 금성사 시절 목재 소재로 마감한 냉장고에서 출발해, 색상과 소재를 인테리어에 맞춰 선택할 수 있는 ‘LG 오브제컬렉션’, 공간과의 조화를 고려한 빌트인 가전과 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 ‘SKS’까지 가전 디자인의 변화를 보여준다.

제품 혁신의 기반이 된 핵심 부품 기술도 영상에 담았다. 1962년 선풍기용 모터 개발로 시작한 LG전자의 모터 기술은 세탁통과 모터를 직접 연결해 구동하는 ‘인버터 DD 모터’, 세탁물의 특성을 감지해 최적의 세탁 동작을 구현하는 ‘AI DD 모터’로 발전해 왔다. 최근에는 가전에서 축적한 모터·제어 기술을 바탕으로 로봇의 관절 역할을 하는 액추에이터 ‘LG 악시움(AXIUM)’을 개발했다.

영상의 마지막은 LG전자가 축적해 온 로봇 기술과 피지컬 AI의 미래 비전으로 이어진다. LG전자는 1983년 국내 첫 교육용 로봇 개발을 시작으로 2003년 청소로봇, 2018년 안내∙배송∙서빙 등을 수행하는 서비스 로봇 ‘LG 클로이’를 선보이며 관련 기술을 발전시켜 왔다. 올해는 홈로봇 ‘LG 클로이드(CLOiD)’를 공개하며 홈로봇이 지휘하는 AI홈의 미래를 제시했다. LG전자는 가전 혁신을 토대로 AI홈, 홈로봇 등으로 영역을 넓혀 제로 레이버 홈을 단계적으로 현실화해 나갈 계획이다.

LG전자는 뉴욕 타임스스퀘어를 시작으로 영국 런던 피카딜리 광장 전광판과 주요 OTT 플랫폼에서도 영상을 공개할 예정이다. 영상은 총 160초 분량이며, 상영 매체에 따라 30초 편집본으로도 선보인다.

류주현 LG전자 HS마케팅커뮤니케이션담당은 “고객의 더 나은 삶을 위해 혁신해 온 LG전자의 헤리티지와 미래 비전을 글로벌 고객과 공유하고, 차별화된 브랜드 가치를 지속적으로 전달해 나갈 것”이라고 말했다.

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