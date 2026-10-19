국민체육진흥공단, 아시안 패러 게임 선수단에 격려금 2000만원 전달

선수단 357명 격려… 부상 없는 대회 마무리·선전 기원
서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 2026 아이치·나고야 아시안 패러 게임에 출전한 대한민국 국가대표 선수들의 선전을 기원하며 지원에 나섰다.
국민체육진흥공단은 19일 박용철 전무이사를 비롯한 관계자들이 일본 나고야 현지에서 정진완 대한장애인체육회장, 박흥식 선수단장 등 대회 관계자와 남자 휠체어농구 대표팀을 만나 훈련 여건과 식사 등 현지 생활을 살폈다고 밝혔다.
이어 대회에 출전하는 선수단 357명에게 격려금 2000만원을 전달했다. 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 후회 없이 펼치고 부상 없이 대회를 마치길 바라는 뜻을 담았다.
박 전무이사는 “우리 대표팀 선수들이 3년 동안 준비한 기량을 아낌없이 보여주고 돌아오길 기대한다”며 “국민체육진흥공단도 멀리서나마 대표팀의 선전을 한마음으로 응원하겠다”고 말했다.
국민체육진흥공단은 아시안 패러 게임과 패럴림픽 등 주요 국제대회에서 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하고 있다.
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