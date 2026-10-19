김일중 "전현무·오상진 보고 SBS 퇴사…소속사도 없어"

SBS 아나운서 출신 방송인 김일중이 프리랜서로 전향한 계기와 향후 활동에 대한 고민을 털어놨다.

19일 오후 방송하는 SBS Plus 예능 프로그램 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에는 김일중과 김민아가 게스트로 출연한다.

이날 김일중은 "아나운서로 10년, 프리랜서로 10년이 됐다"며 전현무, 오상진과 같은 해 각각 다른 방송사에 입사했다고 밝힌다.

그는 전현무와 오상진이 프리랜서로 활발하게 활동하는 모습을 보고 퇴사를 결심했다고 설명한다.

김일중은 "지금은 소속사도 없이 진짜 프리랜서로 혼자 하고 있다. 앞으로 어떻게 풀릴까?"라며 무속인들에게 조언을 구한다.

이에 한 무속인은 "내년에는 진짜 많이 조심해야 한다"고 말한다. 2027년을 무사히 넘기려면 소속사에 들어가는 것이 좋겠다고 조언한다.

또 김일중이 50대부터 운이 좋아질 것이라며 특히 51~53세에 긍정적인 흐름이 이어질 것이라는 점괘를 내놓는다.

다른 무속인은 김일중에게 방송 진행뿐 아니라 후배 양성과 기획사 운영에도 도전해 보라고 권한다.

김일중은 과거 대형 아카데미 원장으로부터 회사를 물려받을 생각이 있는지 제안받았다고 밝힌다.

그는 "그 제안을 받았을 때 너무 솔깃했지만 '내가 감히 누구를 가르치나…'라는 생각에 고사했다"고 털어놓는다.

최근 양희은과 함께 라디오 DJ를 맡게 된 김일중은 "너무 감사하게도 라디오 DJ가 됐다"며 장수 DJ에게 주어지는 '골든 마우스' 수상을 목표로 하고 있다고 전한다.

한 무속인은 "밥상은 이미 차려졌는데 본인이 밥을 안 먹어서 계속 버리고 있었던 거다"라며 기회가 왔을 때 적극적으로 행동하라고 조언한다.

또 다른 무속인은 여성 진행자와 호흡을 맞추는 것이 좋다며 50세 이후 운이 좋아질 것이라고 주장한다.

이에 김일중은 "여기서 기운을 얻어 간다"고 말한다.

<뉴시스>

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