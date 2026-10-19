전국 구름 많고 오전까지 남부·제주 비…출근길 짙은 안개 주의 [오늘날씨]

월요일인 19일은 남부지방과 제주도를 중심으로 많은 비가 내리겠으며, 중부지방은 대체로 구름 많은 날씨를 보이겠다. 출근길에는 내륙 곳곳에 짙은 안개가 끼고 동해안과 제주도에는 강풍이 예상돼 교통안전에 유의해야겠다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다.뉴시스

기상청에 따르면 이날 남부지방과 제주도는 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많아지겠다. 중부지방은 중국 산둥반도 부근에서 서해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 가끔 구름이 많겠다.

비는 오전까지 남부지방에, 낮까지 제주도에 내리겠다. 예상 강수량은 광주·전남과 전북 30~80㎜, 대구·경북과 부산·울산·경남 10~60㎜, 울릉도·독도 5~40㎜다. 제주도는 산지 30~80㎜, 산지 외 지역 10~60㎜로 예보됐다.

비가 내리는 곳에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내릴 수 있어 주의가 필요하다.

강원 산지·동해안과 경북 동해안, 제주도에는 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다. 산지는 순간풍속이 시속 90㎞를 넘을 수 있다.

출근길에는 안개에도 유의해야겠다. 새벽부터 오전 사이 충남 내륙과 충북 북부에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

경기 내륙과 강원 내륙, 충북 중·남부, 전북 북부, 경북 북부 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상된다. 강이나 호수 주변 도로에서는 안개가 더욱 짙어질 수 있어 감속 운행해야겠다.

아침 최저기온은 7~20도, 낮 최고기온은 19~25도로 예보됐다. 아침까지는 평년보다 기온이 높겠으나 낮부터는 평년과 비슷하겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 12도, 인천 12도, 춘천 10도, 강릉 16도, 대전 12도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 19도, 제주 20도 등이다. 낮 최고기온은 서울 20도, 인천 19도, 춘천 20도, 강릉 22도, 대전 20도, 광주 23도, 대구 23도, 부산 23도, 제주 23도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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