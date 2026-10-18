가수 공연 중 무대 오른 김민석…野 “갑질 난입”

더불어민주당 김민석 대표가 지역 축제에서 가수의 공연 도중 무대에 올라 인사말을 한 일을 두고 야당이 ‘갑질 난입’이라며 공세를 폈다. 김 대표는 논란이 확산하자 사과했지만, 국민의힘은 가수와 관객을 무시한 처사라며 비판을 이어갔다.

국민의힘 최수진 원내수석대변인은 18일 ‘가수의 마이크마저 빼앗은 김 대표의 갑질 난입, 무대와 유세장도 구분 못 하나’라는 제목의 논평을 내고 “김 대표가 지역 축제에서 가수의 무대를 강제로 중단시키고 난입하는 황당한 촌극을 벌였다”고 비판다.

김민석 더불어민주당 대표가 18일 부산 동구 민주당 부산시당에서 당 소속 6개 기초단체장들과 간담회를 갖고 있다. 뉴시스

최 수석대변인은 “한창 열창하던 초대 가수는, 기습적인 공연 중단과 김 대표의 등장에 쫓기듯 무대 아래로 물러나야 했다”라며 “주권자인 국민의 소중한 문화 향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라고 지적했다.

그는 이어 “시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다”라며 “특권 의식에 찌든 권력자가 대중을 얼마나 하찮은 소품쯤으로 여기는지 보여주는 적나라한 민낯”이러고 꼬집었다.

김재섭 의원도 페이스북을 통해 “김민석 대표가 며칠 전에는 공연 중인 가수를 밀어내고 축사를 하더니, 이번에는 쉬어야 할 소방관들까지 새벽에 불러 세워 정치쇼를 벌였다”라며 “이제는 국민이 김민석을 김민폐라 불러도 마땅하다”라고 주장했다. 김 의원은 “무대 위의 가수도, 쉬어야 할 소방관도 김민석 대표에게는 그저 배경일 뿐인가”라며 “집권여당 대표라는 자리가 묵묵히 제 몫을 다하는 국민을 병풍으로 세워서 정치쇼 하는 자리인가”라며 반문했다.

앞서 김 대표는 지난 15일 전북 순창에서 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식 축하공연 도중 무대에 올랐다. 가수 흰(HYNN)이 두 곡을 부른 뒤 다음 곡을 준비하던 중 사회자가 “엄청난 팬이 한 분 계신다”며 김 대표를 소개했고, 흰은 무대에서 물러났다. 김 대표는 무대에서 “순창은 장맛이 좋고 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원 지역이어서 좋다”고 말했다.

논란이 확산하자 김 대표는 이날 엑스(X)를 통해 “(전북) 순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다”며 “불편을 끼친 가수 흰님과 관객 여러분께 죄송하다는 말씀을 먼저 드린다”고 밝혔다. 이어 “공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고, 공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명되어 인사를 하게 됐다”며 “다시 한번 가수와 관객 여러분께 불편을 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다”고 했다.

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